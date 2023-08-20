朝鲜黑客剑指韩美未来军演

网络攻击

网络黑客对在首尔和华盛顿战争模拟中心工作的韩国人员进行了“恶意电子邮件攻击”。消息是韩国警方在周日（8 月 20 日）宣布的，发表的声明中还称，攻击疑似是朝鲜的黑客试图所为员。

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据京畿南部警方称，这些黑客涉嫌与朝鲜黑客组织“Kimsuky”有关，他们对在首尔和华盛顿模拟中心工作的韩国人员进行了“恶意电子邮件攻击”。

法新社指出，面对朝鲜日益严重的威胁，韩国和美国将于明天（8月21日周一）启动“乙支自由护盾”联合军事演习，演习预计持续到8 月 31 日。 韩国警方说：“警方调查证实，一伙朝鲜黑客应对此次攻击负责”，并补充说，没有军事数据被盗。

联合调查

韩国警方和美国军方联合调查后发现，黑客使用的 IP 地址与 2014 年攻击韩国核反应堆运营商时确定的黑客IP 地址相同。因此认定此次网络攻击是“Kimsuky”所为。 朝鲜黑客组织使用网络钓鱼，也就是发送一种看似无害的电子邮件。实际上利用附有恶意代码的附件来窃取受害者的信息。

全球情报

美国网络安全和基础设施安全局称，“Kimsuky”组织“可能受朝鲜当局委托执行全球情报任务”。并解释说，这一组织似乎自 2012 年开始活跃，目标是韩国、日本和美国的个人、组织、机构，重点关注与朝鲜半岛、核政策和国际制裁相关的外交政策和国家安全问题。联邦安全局的调查工作可以追溯到 2020 年。

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