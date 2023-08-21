日本防卫省2024财年预算申请拟创历史新高，达逾7.738万亿日元

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据共同社报导，日本防卫省已对2024财年预算申请进行最终调整，目标是达到创纪录的7.7385万亿日元的防卫费开支。为了向南西诸岛（琉球群岛）周边迅速部署自卫队部队和物资，运输用船舶和直升机的购置费被计入其中。计划引进离岛登陆作战时用于运送装备上岸的“机动舟艇”3艘、运输直升机约30架。防卫省考虑就此申请约4000亿日元。

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据《产经新闻》报导，除了要求约9300亿日元来确保弹药储备以提高持续作战能力外，该计划还包括在放弃部署岸基“宙斯盾”导弹防御系统后建造2艘配备该系统的新舰艇。日本政府和执政党官员透露了这一消息。

日本内阁去年12月批准了包括《国家安全保障战略》在内的“安保三文件”，决定未来5年防卫费总额增至43万亿日元。因此，2024财年的防卫费预算总额将远远超过2023财年的6.82万亿日元。

《产经新闻》报导指，日本防卫省计划分别在2027财年和2028财年各服役1艘配备“宙斯盾”的舰艇，建造工作将于2024财年开始。这次申请建造费约3800亿日元。每艘舰的造价将达约3950亿日元。

与英国和意大利联合研制的下一代战斗机的研制成本约为640亿日元。日本防卫省将要求大约320亿日元来开发一种可以攻击海军舰艇和地面目标的“精确制导导弹”。

延长国产12式陆基反舰导弹射程的“性能提升型”配备于舰艇的费用、射程3000公里的“高超音速导弹”量产费也被纳入预算申请。此外，还将投入超过2万亿日元用于解决装备品零部件不足和提高可动率。总计约8000亿日元将用于自卫队设施老化和完善火药库。

日本防卫省还力图提升海上战斗能力。为了强化海上自卫队护卫舰的持续战斗能力，将建造1艘新型补给舰。另外还将建造2艘提高反潜等作战能力的新型护卫舰。为了早日引进水面无人机，将从各国试验性采购。

日本防卫省将在2024财年末设置统一指挥陆海空三支自卫队的常设“统合司令部”，规模约240人。此外，为了迅速向南西诸岛运送装备和物资，将作为三支自卫队共同的部队新设“自卫队海上输送群”。

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