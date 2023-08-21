韩外长：已向中方说明戴维营峰会意义，不排斥或针对特定一方

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韩国外交部长朴振8月21日向媒体表示，韩方在韩美日戴维营首次峰会结束后通过首尔和北京的外交渠道系向中方详细说明了峰会的意义。

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朴振周一在做客韩联社联合新闻TV节目采访时表示，“戴维营峰会召开后，我立即通过首尔和北京的外交渠道向中方详细解释了这次会议的意义”。

朴振强调，“戴维营会谈并不是为了排斥任何特定国家或针对特定一方”，韩方或也向中方解释了这一立场。就韩美日领导人联合声明提及三国对中国“最近在南中国海支持非法海洋主张的危险和侵略行为的立场，我们强烈反对任何改变印太海域现状的单方面企图”。朴振解释说，“8月初，中国巡逻艇不是在南海向菲律宾补给船发射水炮吗？这就是这种侵略行为的一个例子”。

不过，朴振强调，韩方愿与中方基于相互尊重、互惠精神构建成熟健康的韩中关系，为此将继续与中方保持沟通。“我们希望与中国建立成熟、健康的关系，”他说。

就韩美日加强三边合作可能加剧与朝中俄的对抗格局的担忧，朴振说，韩美日合作并不意味着与朝中俄的对峙或矛盾，完全可以通过沟通推动外交关系稳定发展。据悉，韩俄两国正就俄方外交高官访韩事宜进行磋商。朴振表示，希望中俄两国能一道构筑基于规则的国际秩序。他说，“如果中国和俄罗斯能够参与基于规则的国际秩序的运作并携手同行，那就更好了”。

此外，朴振在指出日本对二战强征韩籍劳工问题的应对仍然不足时，重申了“与日本未来有很多接触机会”的立场。关于福岛核废水问题，他解释说，“这次会议的主要目的是讨论三个国家共同的最重要的合作议程。”

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