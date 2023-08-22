水炮事件后，菲律宾完成对南海“坐滩”军舰的补给任务

菲律宾/南海/中国

菲律宾称，其于8月22日完成了对“坐滩”在南中国海阿永金暗沙（中国称仁爱礁）的“马德雷山脉”号登陆舰的补给和轮换任务。两周前，由于中国海警船只向菲方船只发射水炮，菲律宾不得不放弃一次类似的补给尝试。“西菲律宾国家特遣部队”在一份声明中说，菲律宾周二完成了对“马德雷山脉”号的例行轮换和补给任务，并指责中国海警试图“阻止、骚扰和干扰”菲方船只进行任务。

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菲律宾海岸警卫队稍后公布了中国海警船只在西菲律宾海（菲律宾西侧的南中国海海域）拦截菲方船只的视频。少数菲律宾军队驻守在这艘二战时期的军舰上。1999年5月，菲律宾海军将“马德雷山脉”号登陆舰拖往南中国海，故意让其在仁爱礁搁浅，使这里成为菲律宾在与中国等存在争议的南沙群岛（菲律宾称斯普拉特利群岛）主权争议的前哨，形成了菲方对仁爱礁的实际控制至今。

在菲律宾海军舰艇的监测下，两艘菲律宾海警船只护送两艘补给船前往仁爱礁进行补给任务。“西菲律宾国家特遣部队”周二表示：“‘马德雷山脉’号的例行后续轮换和补给任务今天已成功执行”。该机构指责中国海警和“中国海上民兵”船只试图“拦截、骚扰和干扰”任务。“西菲律宾国家特遣部队”称：“将继续定期对菲律宾在西菲律宾海各岛礁的前哨基地进行例行访问”。

菲律宾武装部队亦发表声明称，“菲律宾人今天有理由庆祝。我们的轮换和再补给任务已成功执行，补给船和护航的菲律宾海警船只正在返回巴拉望岛的驻地。让我们共同祈祷他们平安归来”。菲律宾军方领导层“赞扬了两艘补给船上勇敢而敬业的人员，他们精确地执行了这次行动。”

菲律宾军方称，“这一壮举不仅确保了我们在‘马德雷山脉’号上驻守人员的安全，还向全世界表明了菲律宾人对我国海域内的这一浅滩拥有主权权利和管辖权的坚定决心。菲律宾武装部队将支持我国履行现行国际法和国际公约规定的义务。履行这些义务应始终以促进和平和遵守国际人道主义法的方式进行。”

北京方面，中国海警局新闻发言人刘德军称，“菲律宾2艘运补船和2艘海警船未经中国政府允许，擅自进入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域。中国海警依法对菲船只进行严正警告、全程跟监、有效规制，同时针对菲未搭载用于大规模加固违规建材的实际，从人道主义出发，对菲方向‘坐滩’军舰运送食品等必要生活物资作出了临时性特殊安排”。

该发言人表示，“中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，坚决反对菲律宾有关方面借运补之机向非法‘坐滩’军舰运送违规建材”。

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