美官员谈美日韩峰会：对任何一方的挑战都是对所有三方的挑战

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美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）8月22日就刚刚过去的戴维营峰会出席线上记者会时表示，三国领导人之所以同意致力于危机磋商，因为他们认识到“对我们任何一方的挑战都是对我们所有人的挑战”。

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坎贝尔周二与美国国务院亚太事务助理国务卿康达(Daniel Kritenbrink)就美日韩戴维营峰会的成果召开了线上简报会。坎贝尔向媒体介绍称，“岸田首相、尹锡悦总统和拜登总统上周五在戴维营会晤了大半天。戴维营（作为峰会场所）是特别选定的；这是拜登总统任内外国领导人首次访问戴维营。我认为戴维营是众所周知的二战期间，以及阿以和平谈判作出关键决定的地方。”

坎贝尔告诉记者说，“你们在周五看到的是东北亚主要国家之间民主团结的出色展示，以及一系列我们称之为可实现的目标，我认为这些目标本身就很重要，但从历史背景来看，我认为它们意义深远。将三边合作纳入东北亚外交结构的一系列问题。三国领导人、国务卿、国家安全顾问等每年举行会晤。三国之间在外交、教育和技术领域开展实质性项目。一系列活动强调了我们深化和加强三边合作与交往纽带的承诺。”

坎贝尔表示，“我想强调的是，我认为三位领导人都理解这一时刻的严重性。你可以看到，他们意识到自己肩负的历史重任”。他特别提及，“在过去几个月里，我们看到的是尹锡悦总统和岸田首相表现出的非凡的政治勇气。他们采取了前所未有的措施来修补长期受限的（日韩）关系，并向前迈进，共同接触应对21世纪至关重要的问题”。

面对记者提问，如何确保三边合作的制度化和长期化，以及美日韩安全合作的长期目标是什么，坎贝尔回答说，“这里（问题）的关键是谨慎和建设性地建立，我认为这正是我们一直在努力做的”。

坎贝尔表示，“我确实想从政府的角度强调，这是一个非常雄心勃勃的议程。它涉及与技术、外交、地区安全、教育、太平洋和拉丁美洲及其他地区的地区外活动有关的问题。这是一个广泛而深入的议程，我们认为它是至关重要和及时的。”

坎贝尔补充说，“我们面前有一个明确的工作计划，我们认为在接下来的一段时间里，我们可以采取的最佳步骤是根据我们提出的这一系列倡议采取行动，以建立更深层次的联系和更大的深度，我们每个国家的政府都承诺进行三边接触，并因此谨慎地采取步骤。对这些三边合作抱有一些雄心壮志是适当的，但同时也要认识到，必须谨慎地采取步骤，我们不能超越我们每个国家所面对的政治环境。”

随后就记者提问，“首先，韩美日领导人在戴维营通过的三份文件中，与磋商委员会相关的问题。对此，有专家表示，文件中没有‘义务’的表述，因此似乎不具有可执行性，但韩美日在整个协议中实际上是在向军事同盟的层面迈进。与奥库斯协议（AUKUS）和四方安全对话（Quad）以及北约相比，你们如何估计该委员会的磋商水平？”

坎贝尔回答说，“我想我们在联合文件中使用的词是‘承诺’磋商。这些都是三国各自签署的自愿步骤。我们认为，我们将面临一些需要磋商的问题。我认为，如果你仔细阅读这些文件，就会发现它们是基于这样一种认识，即对我们任何一方的挑战都是对我们所有人的挑战。我认为这是一个重要的认识，我们打算在此基础上再接再厉。”

坎贝尔说，“我不想比较或对比不同的集团。这有其自身的历史和背景。我只想说，我们在东北亚的两个最重要的伙伴，我们在这个星球上的两个最重要的伙伴，正在与我们更紧密地合作，我们已经承诺实施一项三边工作计划，我们认为这是前所未有的。因此，这将是独立的。我们相信，它意义深远，这种新的三方伙伴关系将经得起时间的考验。”

就记者提问如何看到中国事实上指责美日韩安全合作是亚洲“小北约”，对此作何回应及澳洲是否将从中扮演角色，坎贝尔表示，“我只想说，三位领导人和平地会晤，建设性地交谈，公开透明地接触。就在我们在戴维营会面的同时，俄罗斯和中国的军舰正在日本附近的海域航行，今天早些时候，朝鲜试射了一枚新的巡航导弹。”

坎贝尔说，“我只想强调，我们认为，三国选择更加紧密地合作有很多原因，但不可否认的是，亚洲的安全环境不仅更加复杂，而且令我们每个国家更加担忧。在乌克兰发生了无端的非法战争。朝鲜经常进行挑衅。我要强调的是，我们每个国家都曾多次伸出手，希望重启与朝鲜的外交，包括询问他们是否有兴趣在新冠危机期间接受人道主义支持，但都没有结果。”

坎贝尔谈到，“当然，我们也看到中国方面采取了一系列挑衅性的措施：大规模的扩军和一系列措施，不仅在日本和韩国，而且在整个地区都引起了不安。因此，我认为这是一次努力，以建设性、和平的方式共同努力，维护美日韩之间共同的运作体系和民主接触。我认为我们坚持这一点，并认为这样做是恰当的”。

坎贝尔说，“我们还认为，澳大利亚与这些国家的联系和纽带也在不断加深。我们与澳洲的合作格外密切。作为美国的亲密伙伴，澳大利亚可能已经达到了绝对的顶峰。我认为阿尔巴尼斯总理积极处理好了他与东南亚、印度的外交接触；他与中国重新建立了联系；他还与日本、韩国和美国进行了极为密切的合作。因此，我们感谢澳洲在全球舞台上的积极参与，也感谢他们对上周举行的三边峰会所表示的支持。”

就美日韩加强合作的动力及是否暗中针对中国，坎贝尔说，“坦率地说，已经采取的一些步骤让一些亚洲对话者甚至美国的一些对话者感到惊讶。我想，习主席在中国决心如此坚定地支持俄罗斯入侵乌克兰，并提供私下支持、悄悄地加强与俄罗斯的技术和其他接触，以免引起关注，这引起了人们的担忧。我认为，有人担心这会成为其他行动的先例。我想不可否认的是，这次入侵严重破坏了稳定，不仅让乌克兰人民而且让周边地区的人民深感担忧，而且它对食品价格和通货膨胀造成了可怕的影响”。

坎贝尔说，“我认为我们在这里要小心谨慎，但这些步骤让东北亚国家感到不安，我确实相信这种焦虑激起了那些想法更相似的国家的愿望，以确保我们能够建设性地合作。但与此同时，首先，日本和韩国之间的关系存在着一种动力和活力，这种动力和活力与中国无关，而是源于长期以来的不满和困难。因此，能克服这些困难是一项了不起的壮举，而且与中国的关系真的不大。”

坎贝尔补充说，“我希望我们强调这里有一个更广泛的背景，正如你所描述的那样，确实存在焦虑。我不认为这些国家——美日韩认为他们正在采取针对中国的措施。我认为，他们采取的措施是为了保护自己，确保他们已经取得的进展得到保护和保障，并在一个越来越不确定的世界中更加紧密地合作。”

此外，据韩联社报导，韩国外交部发言人任洙奭周二在例行记者会上指出，韩方已通过首尔和北京的外交渠道向中方说明了韩美日峰会的意义、性质及成果。据他所知，韩美日均已通过各自的外交渠道与中方就此进行了沟通。

任洙奭表示，韩美日合作的目标是共建富有包容性、建设性的合作体系，从而为扩大印太地区自由、和平、繁荣作出贡献，并不是排斥或排挤特定国家的排他性合作。他表示，韩美日合作与韩中友好关系并不冲突，韩方坚持“与中方一道基于相互尊重、互惠和共同利益，推动成熟健康的双边关系发展”的既定立场。

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