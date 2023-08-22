【视频】泰国：流亡15年后返国，他信面临八年刑期

泰国，政治

泰国前总理他信-西那瓦（Thaksin Shinawatra）8 月 22 日乘坐私人飞机抵达曼谷廊曼机场，在流亡十五年后回国，当天他信随即被押解至最高法院接受判决听证，按照最高法院对他的缺席审判，他信涉嫌的三项罪名均成立，被判共计8年有期徒刑。

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这位 74 岁的亿万富翁曾在 2001 年至 2006 年间执政，2006年他信在出访期间被军人发动政变推翻。据泰国最高法院的一份声明，他信将被关押在曼谷。

根据泰国国家电视台的录像，他信的专机于上午 9 点左右降临在曼谷廊曼机场。他向玛哈-哇集拉隆功国王的画像鞠躬，然后向等候在那里的数百名“红衫军”支持者致意，随后在官员的护送下离开。

这位电信大亨在多起与他的管理和商业交易有关的案件中被缺席判处十年监禁，他将在随后立即被提交最高法院，然后被拘留。

法国电视France24的报道，他信回归日正值泰国政治重要一天，在5月14日泰国立法选举三个月后，泰国国会议员周二下午将投票任命新总理。为泰党的斯雷塔·塔维辛 (Srettha Thavisin) 是此次投票唯一的总理候选人，塔维辛是打着与西那瓦家族有联系的反对党的旗号，领导着一个由亲民主和亲军队组成的有争议的联盟，该联盟必须将分裂的泰国团结在一起。

他信·西那瓦二十多年来的从政处于“红衫军”（他信支持者）和“黄衫军”（忠于君主制的保守派）间两极分化中。他最后一次在泰国露面是在2008年，当时他表示自己已准备好面对司法，以便能够见到自己的孙子。

在国外，他信通过家族控制的为泰党，仍然是泰国政治幕后有影响力的人物，他信在泰国北部和东北部农村尤其受到欢迎。

点击收看法国电视France24的视频报道

01:42 时隔15年后返国，他信面临八年刑期 © France24 报道视频截图

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