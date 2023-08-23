美国批准对台出售F-16战机搜索与跟踪系统，价值约5亿美元

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美国国防部国防合作安全局周三发布消息称，美国务院已批准向台湾出售估计总费用为5亿美元的F-16战斗机红外搜索与跟踪系统以及其他装备。今次将是美国总统拜登（Joe Biden）上任以来第11次对台军售。

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美国防合作安全局在声明中说，“这项拟议的销售符合美国的国家、经济和安全利益，支持接收方继续努力实现其武装力量的现代化，并保持可靠的防御能力。拟议的销售将有助于改善接收方的安全，并协助维护该地区的政治稳定、军事平衡和经济发展”。

五角大楼的声明称，“拟议的销售将提高接收方应对当前和未来威胁的能力，有助于接收方保卫其领空、提供地区安全以及通过其F-16计划提高与美国的互操作性。接收方武装部队吸收这些装备不会有任何困难”。声明续指，“拟议出售的这些装备和支持不会改变该地区的基本军事平衡”。

五角大楼表示，这项潜在军售的主要承包商将是生产F-16战斗机的洛克希德·马丁公司。该部门指出，5亿美元是合同的最大潜在价值，实际美元价值会更低。美国上月底公布了价值高达3.45亿美元的对台武器援助计划。

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