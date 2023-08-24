七国集团谴责平壤发射间谍卫星企图 美日韩考虑单边制裁

朝鲜/导弹/卫星

七国集团（G7）周四（8月24号）发表声明，谴责朝鲜试图利用弹道导弹技术发射卫星，称其 "公然违反 "联合国安理会多项决议。

2023年8月21日星期一，朝鲜政府提供的这张未注明日期的照片中，朝鲜领导人金正恩（右）正在观察朝鲜政府所说的战略巡航导弹试射。(朝鲜中央通讯社/韩国新闻社 via AP)

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声明说，尽管国际社会一再发出呼吁，但朝鲜仍被指责继续 "升级"，"发射弹道导弹的次数达到创纪录的水平"，这表明 "朝鲜决心推进其非法核能力和弹道能力并使之多样化"。

这份在欧盟总部布鲁塞尔发表的声明由七国集团（美国、加拿大、日本、法国、德国、意大利和英国）外长共同签署，欧洲外交事务负责人何塞普-博雷利也加入了签署行列。

七国集团声明称："再次重申，我们要求朝鲜以彻底、可核查和不可逆的方式放弃核武器、现有核计划和任何其他大规模杀伤性武器及弹道导弹计划。” 他们还要求平壤 "全面遵守联合国安全理事会相关决议规定的所有义务"。

朝鲜周四宣布，它在三个月内第二次将间谍卫星送入轨道的尝试失败了，同时立即并承诺将在十月进行另一次试验。韩国统一部分析，平壤宣布发射失败后就立即公布明确时间，可能代表平壤当局对技术进展具有相当信心。

对于朝鲜继5月31日的第一次发射后仅时隔85天再次发射，韩国一位官员说，（朝方的发射日期）较韩军预期早许多，但这是否真正具备发射技术尚有待分析。

韩联社报道，韩美日三国外长24日决定考虑采取新的单边制裁措施，以反制朝鲜当天再次企图发射侦察卫星。韩国外交部称，三国强烈谴责朝鲜不顾国际社会一再警告，继5月之后时隔85天再次借“射星”之名执意发射弹道导弹，威胁韩半岛乃至国际社会的和平与稳定。

据韩国联合参谋本部（联参）24日消息，韩军正在动员舰艇和飞机打捞朝鲜所谓“航天运载器”的残骸。

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