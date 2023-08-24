福岛核废水：岸田要求中国立即取消日本水产品进口限制

福岛核废水排海

东京电力公司24日启动了福岛第一核电站处理水排海作业，中国强烈谴责，宣布全面暂停进口日本水产品。日本首相岸田文雄当天要求中方立即取消该限制。东电发表评论称若渔业出口遭受损失，将进行适当赔偿。

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路透社报道，日本首相岸田文雄周四在关于福岛放水的记者会上发表讲话表示：“我们已通过外交渠道，要求中国立即解除对日本水产品的进口禁令。我们将强烈敦促中国政府让专家就福岛放水的影响进行科学辩论。”

岸田说：“日本政府将采取一切可能的措施，包括动用东京电力公司的资金和赔偿，以使渔业企业不会因经ALPS处理的水排放到海洋而蒙受声誉损害等损失。”

报道称，2022年，日本向中国出口了价值约6亿美元的水产品，中国成为日本最大的出口市场，香港位居第二。根据政府数据，到 2022 年，对中国和香港的销售占日本水产出口总额的 42%。

中国海关没有详细说明受禁令影响的具体水产品，也没有立即回应置评请求。

日本共同社报道，据福岛县渔业协会联合会（县渔联、磐城市）相关人士称，东电社长小早川智明在启动排海前造访县渔联，道歉称“至今给大家造成很大困扰并带来形象受损等担忧，将诚心诚意进行应对”，向渔联高层等鞠躬致歉。

据共同社，排海计划持续约30年，直到第一核电站反应堆报废作业结束。每天都在产生成为处理水之前的污染水，厂区内林立的保存污染水的储罐约有1000座，即便按照计划2023年度排放约3.12万吨，也只能减少约10座储罐的量。启动排海后仍存在大量课题。东电把24日排放的处理水中约1吨用约1200吨海水稀释后放进大型水槽，确认放射性物质活度为最大63贝克勒尔，大大低于东电设定的排海标准、即1升不到1500贝克勒尔（国家标准的四十分之一）。下午1点03分开始排放，处理水通过海底隧道在近海约1公里之外的海中扩散开来。

今后每天排放约460吨处理水，计划首次用17天左右总计排放约7800吨，2023年度计划排放四次。处理水是把被放射性物质污染的水用“多核素去除设备”（ALPS）净化后的水，目前在核电站厂区内保管的量约为134万吨，相当于容量的约98%。

福岛核废水危险吗？

据法新社，福岛核电站排的废水经过一种名为 "先进液体处理系统"（ALPS）的过滤工艺处理。这可以去除水中的大部分放射性物质，但现有技术无法去除氚。氚是一种自然存在于海洋中的放射性核素，对辐射影响很小。专家称，如果吸入或摄入，氚会带来风险，但只有非常高的剂量才会对人体健康有害。

东京电力公司计划稀释这种 "氚化 "水，将其放射性水平降至每升 1,500 贝克勒尔（Bq/L）以下。

这一临界值比日本国家三态水标准（60,000 Bq/升）低 40 倍，与国际标准一致，比世界卫生组织（WHO）为饮用水设定的上限（10,000 Bq/L）低约 7 倍。

国际原子能机构（IAEA）在 7 月份为日本的项目开了绿灯，该机构在周四表示，它对第一次排放的水样进行的分析，结果 "远远低于 "规定的 1,500 Bq/L 限值。

报道称，几十年来，世界各地运行中的核电站以及法国拉海牙等核废料后处理厂也经常向水中排放氚。

澳大利亚阿德莱德大学辐射专家托尼-胡克（Tony Hooker）告诉法新社："我们没有发现这些做法对环境或健康造成任何影响"。

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