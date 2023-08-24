缅甸向中国移交两名电信诈骗嫌疑人

电信诈骗

缅甸当局已将两名涉嫌参与针对中国公民进行电信诈骗的男性移交给中国，但没有具体说明两名嫌疑人的国籍。法新社引述缅甸的报道指出，在缅甸，犯罪组织被指控绑架外国人，尤其是中国公民，或将他们诱骗到缅甸北部和东部边境无管辖力量的飞地，胁迫他们参与通常是针对同胞的电信诈骗。

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据缅甸国营报纸《环球新光报》报道，两名嫌犯是周三上午在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国的。其中一人据说是“诈骗案的核心人物”。报道还说，另外六名涉嫌电信诈骗的人已在六月份移交给中国了。

经过数周的接触，诈骗犯试图说服受害者将资金投资到虚假的网络投资平台和其他虚假项目中。

7月底，中国驻缅甸大使馆发明了一份生命，呼吁缅甸军政府“根除”这些设在边境地区的犯罪中心，并严词谴责“严重损害中缅两国人民利益”的欺诈行为。

除了中国人之外，柬埔寨人、泰国人和老挝人据说也被人以高薪工作或恋爱为由的虚假承诺诱骗到缅甸。

据《环球新光报》的报道，这些国家的当局针对诈骗犯罪展开了一次“特别行动”，但没有具体说明这次行动是否促成了最近的逮捕行动。

今年6 月初，泰国切断了对缅甸边境小镇 “卡卡园（Shwe Kokko）” 的电力供应，据分析人士称，这座小镇处于缅甸亲军方的少数民族民兵的势力范围，被用于非法赌博和电信诈骗的基地。

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