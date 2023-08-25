日本开始对核处理水入海采样检测

日本/核处理水入海

东京电力福岛第一核电站处理水排海作业开始第二天的25日，日本环境省启动了周边海域的海水采样，以调查放射性物质氚的活度浓度。东电已着手分析排海启动后采样的海水，结果最快25日傍晚出炉。

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日本环境省启动福岛一核周边海水采样。据共同社今天报道称，中国大陆全面暂停进口日本水产品，香港也禁止进口福岛和东京等10个都县的水产品。日本水产品有4成出口到中国大陆和香港，海域的数据将成为与其交涉的材料，对于防止负面舆论扩大也很重要。

日本已经要求中国停止禁令。

据日本环境省称，早晨7点前后，4艘采样作业船从福岛县内的港口出发。在方圆50公里左右海域内的11个地点，分别采样2升海水。分析结果最快27日公布。计划在大致3个月时间里每周公布一次。

启动排海后的大约1个月时间里，东电会在核电站方圆3公里内的10个地点每天采样，并在翌日公布结果。

日本原子能规制委员会在过去至少10年里，对核电站周边海域的氚浓度实施了检测。据悉，方圆3公里以内海域的数值大致在低于每升0.5贝克勒尔的范围内浮动，更远处则几乎无法检出。规制委将以此为基础，确认数值有无变化。

据该报道，福岛县政府和规制委也在进行监测。观测频率各有不同，但会凭借从宫城县到茨城县共100个以上地点形成的观测网追踪氚的动向。

东电计划平均每天将约460吨处理水用约34万吨海水稀释后排放。官网主页上公开了拍摄24日排放情景的视频。

共同社说，东电通过稀释使氚的浓度低于国家标准的四十分之一，即低于每升1500贝克勒尔，然后从近海约1公里处排放。据悉，实际运用标准低于700贝克勒尔。24日在确认浓度为最大每升63贝克勒后启动排放，之后计算值为200贝克勒尔。

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