日核污水排海：香港人不怕，寿司店前排起长龙

香港的寿司店前25日星期五排起长队，证实许多香港人所言，他们不担心从日本福岛第一核电厂排放入海的核处理水，并将继续光顾日式餐厅。日本政府25日则呼吁在中国的日本公民保持低调。

广告 继续浏览后续

路透社报导，25日上午在香港上环一家日本连锁回转寿司店“寿司郎”的门市前，有20多名顾客聚集等待10时30分开始营业；到了中午12时，仍有数十名顾客经过长达一小时的等待后才进入用餐。

排在队伍中的22岁客人韦里塔（Verita）说：“我对辐射问题没有很担心。…偶尔外食（吃寿司）…风险应该不大。”

日本24日开始将处理过的核废水排入太平洋，引起两极化反应。中国再度发出猛烈批评，指责这一行动“极其自私和不负责任”，并自同日起全面暂停进口原产地为日本的水产品。

香港政府也以保障民众健康为理由，从24日开始，预防性地禁止日本10个都县的水产品进口。

香港是日本农渔产品外销的第二大市场，仅次于中国。当地有众多受欢迎的日式餐厅，日本也是许多香港人最喜爱的度假地点。

日本政府25日则告诉旅居中国的日本公民，在公共场所保持低调。

日本驻中国大使馆在官方网站发布警示写道：“外出时尽量注意自己的言行，如果没有必要，不要大声说日语。”另外，如需前往使馆，“请密切注意使馆周围的情况”。

香港24日有100人走上街头抗议日本排放核处理水，日本驻香港总领事馆也因此发出抗议示警通知。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅