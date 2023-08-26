中国警务专家访问政治危机中的瓦努阿图 现总理星期一或遭弹劾

瓦努阿图/中国

中国已向陷入政治危机的太平洋国家瓦努阿图派遣警察专家和装备，瓦努阿图最高法院裁定总理在议会不信任投票中失败。瓦努阿图处于中国与西方国家在该地区战略竞争的中心，反对派领导人鲍勃·拉夫曼提出不信任议案，批评总理卡尔萨考与澳大利亚签署安全协议，使瓦努阿图陷入政治危机。一般认为总理卡尔萨考将上诉。

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据路透社今天报道称，作为前总理拉近瓦努阿图与中国关系的拉夫曼表示，现政府与澳大利亚的安全协定损害了瓦努阿图的“中立”地位，并可能危及瓦努阿图最大外部债权人中国的发展援助。

瓦努阿图最高法院周五裁定，反对党上周赢得了对卡尔萨考的不信任动议，但将罢免他的行动推迟到周一，以便卡尔萨考上诉。

中国驻瓦努阿图大使馆在一份声明中并在其网站上发布了一张照片，称中国援助瓦努阿图的“第一批警务专家”已经抵达瓦努阿图，并移交了包括制服和手铐在内的警务用品。卡尔萨考和中国官员出席了仪式。

瓦努阿图警察部队在周六的一份声明中表示，它“与所有合作伙伴——澳大利亚、新西兰和中国”建立良好的工作关系。

据路透社说，在中国与所罗门群岛签署安全和警务协议后，美国及其盟国正试图劝阻太平洋岛屿国家与中国建立安全关系。

据该报道，瓦努阿图、所罗门群岛、巴布亚新几内亚和斐济领导人周四在瓦努阿图会晤，签署了一项尚未公开发布的联合安全声明。

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