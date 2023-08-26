伊朗谴责美国1980年发动的未遂政变

政变

伊朗 – 8月26日，伊朗一家法院下令美国政府因涉嫌参与 1980 年推翻伊斯兰共和国的未遂政变而支付 3.3 亿美元。德黑兰司法新闻机构 Mizan Online 称，“在诺杰政变受害者家属提出申诉后，德黑兰法院下令美国支付 3.3 亿美元”。

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诺杰政变发生在1980年7月。美国政府本打算通过支持国王傀儡政权势力，在伊朗发动政变来推翻伊朗伊斯兰共和制。企图发动政变的人本想利用位于伊朗西部哈马丹的“沙希德-诺杰”空军基地，一次被称之为诺杰政变。

法新社报道称， 1980 年 7 月，即伊朗革命一年后，一群空军军官计划轰炸阿亚图拉鲁霍拉·霍梅尼官邸、一些军事中心，并接管国家电视台。但在计划行动前一天，已有 120 多人因涉嫌参与其中而被捕。

政府军与政变分子在位于该国西部哈马丹省的“诺杰”空军基地附近的诺杰空军基地发生冲突，造成三人死亡。仍据德黑兰司法新闻机构 Mizan Online26日报道，“2002年7月，三名诺杰未遂政变遇难亲属向德黑兰国际法院提交诉讼，反对美国政府策划政变”。

1980年未遂政变延续了1953年8月政变的模式。1953年，伊朗发生政变，民选总理穆罕默德•摩萨台（Mohammad Mossadegh）被推翻，穆罕默德•礼萨•巴列维（Mohammad Reza Pahlavi）由立宪君主变成倚赖美国支持在位的当权人物，直至1979年2月被推翻。

在英美两国情报机关的策划下，伊朗国王巴列维颁布法令罢免民选总理摩萨台，任命法兹卢拉•扎赫迪（Fazlollah Zahedi）为总理。摩萨台后被处以三年徒刑，及后被软禁家中直至逝世。

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