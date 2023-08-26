日本核处理水排海第一波检测数据出来了

日本/核处理水入海

东京电力公司25日宣布，启动福岛第一核电站处理水排海之后对周边10处采集的海水进行了分析，结果显示放射性物质氚的浓度在所有地点低于仪器能检测出的下限数值。

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据共同社报道称，东电称处理水排海周边放射性浓度低于检测下限。

25日晚公布的结果显示放射性物质氚的浓度在所有地点低于仪器能检测出的下限数值。

分析结果公布于众尚属首次。

25日环境省也采集了周边海水，此外水产厅着手分析鱼类，对处理水的监测全面展开。

据该报道，东电24日下午1时许启动处理水排海。此次分析的是开始两三个小时后在核电站方圆3公里内地点采集的水，每处各采集0.5升。

根据计划，对处理水进行稀释，使浓度低于国家标准四十分之一的每升1500贝克勒尔之后排海。

日本环境省利用4艘船，在核电站方圆50公里左右的11处各采集2升海水。分析结果最快将于27日公布，计划以3个月期间为预期每周公布。

水产厅开始分析距离处理水排放口约4公里处采集的比目鱼和绿鳍鱼，在委托对象海洋生物环境研究所位于宫城县多贺城市的分室进行分析，结果将于今天26日公布。

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