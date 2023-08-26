菲律宾民意相挺 军方改主意参加日美澳军演

菲律宾/南海/日本/美国

日本海上自卫队25日发布消息称，最大护卫舰“出云”号被派往菲律宾，24日与菲律宾、美国和澳大利亚军队举行了四国联合训练。在菲军在南海的据点补给工作持续受到中方妨碍的形势下，菲律宾参加了原本日美澳三国计划的训练。该计划被高调报道，表示欢迎的菲国内舆论高涨。

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据共同社今天报道称，菲律宾改为参加日美澳联合训练。据多名相关人士透露，原本菲律宾不打算参加，日美澳计划23日在南海实施训练。不过，结果是以菲海军登陆舰也参加的形式，延迟1天在马尼拉周边实施了四国联合训练。

美军也派出了濒海战斗舰参加，而不是原定的两栖攻击舰“美利坚”号。

日本护卫舰“五月雨”号与力争事实上航母化的“出云”号同行。

澳大利亚派出了两栖攻击舰“堪培拉”号和F-35A隐形战机。实施了海上补给等训练。

日本海自说明称训练目的是“为了实现自由开放的印度太平洋而加强合作”。

据共同社说，25日在面向南海的菲北部三描礼士省，澳菲两军还在美国海军陆战队的空中运输支援下，使用“堪培拉”号和水陆两栖车，实施了2000人规模的登陆战演习。

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