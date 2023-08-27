日本核处理水入海新检测结果曝光

日本/核处理水入海

日本环境省27日公布了东京电力福岛第一核电站处理水启动排海次日25日早上在方圆约40公里以内11处地点采样海水的分析结果，所有地点的放射性物质氚的浓度均低于能检测出的下限数值。该省表示，排海“对人和环境没有影响”。稍早，日本检测还报告处理水排海后首次分析“未测出”鱼类含氚。

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据共同社今天报道称，日本环境省和福岛县分析海水氚浓度均低于检出下限值。

11处地点的检测结果均未达到检出下限值，即每升7～8贝克勒尔。对其中3处地点还分析了铯137等放射性物质，低于下限值。该省计划现阶段每周实施分析。

日本环境部长西村明宏发表评论称：“为了避免产生负面印象，将贯彻高度客观、透明、可靠的监测。”

日本福岛县也在27日公布了25日从核电站方圆5公里以内9处地点采样海水的分析结果，氚的浓度均低于下限值。

稍早，日本水产厅26日发布消息称，关于在东京电力福岛第一核电站处理水排放首日（24日）在附近海域设网后捕捉到的鱼，放射性物质氚的浓度低于仪器能检测出的下限数值，为“未测出”。

调查采用的是被称为“迅速分析”的新方法，计划今后约1个月每天发布结果。

据共同社说，福岛县附近海域9月1日解禁拖网捕鱼。中国全面停止了日本水产品进口，对渔业人员的影响令人担忧。水产厅有意通过公布检测结果，促进防止形象受损扩大。

8月26日公布的两个检测样本是比目鱼和绿鳍鱼，是25日把设在处理水排放口5公里圈内的福岛县近海的网拉上来后捕捉到的，分析结果均是“未测出”。水产厅委托的海洋生物环境研究所（东京）于设在宫城县多贺城市的据点实施了分析。

共同社说，公布数据是意识到了海外，用日语和英语登载在水产厅主页上。为了比较处理水排海前后的数据，从9日开始登载。排海前采样的比目鱼、绿鳍鱼、真鲷、鲬鱼合计4个种类14条鱼截至25日发布的结果均为“未测出”。

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