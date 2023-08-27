《法兰克福汇报》: 中国批评日本是虚伪的

福岛核污水处理后入海，引发日本，中国和韩国抗议。但多份德语媒体批评中国虚伪。

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《法兰克福汇报》周四批评说，中国对日本的批评是虚伪的。该报表示，日本计划将含有放射性成分的福岛污水排入大海30年。这不是什么好主意。但也有类似行为的中国在提出批评时应有所克制才对。日本将处理的污水排海，是日本政府与国际原子能机构密切协调后发起的。联合国认为，这一程序基本上是无害的。尽管如此，这一程序还是成为各种道德愤怒的素材。但中国隔海向日本表达政治愤怒是虚伪的。中国在将核电站冷却水排入大海的问题上，一点也不关心自己和其他国家人民的安全。

奥地利《标准报》周四表示，对福岛污水的恐慌正对中国有利。从科学角度来看，轻微放射性水的排放是无害的。但北京正利用人们的紧张情绪与日本展开权力博弈。对污水处理后排放的情绪成分显然会带来经济后果。放射性是恐怖传播者。福岛灾难至今仍被日本和世界各地的许多人所铭记。恐慌正在被根本不喜欢日本的中国所加剧和滥用。毕竟，日本刚刚与韩国和解，并加强了与美国的联盟，并公开表示要以此制衡中国。中国是日本渔业最重要市场。

中国正在厚颜无耻地利用这一杠杆 —— 对一个不关心邻国或本国消费者利益的国家来说，现在警告福岛处理后污水的危险是虚伪的。中国对日本的海鲜进口禁令没有科学依据，只是试图利用贸易壁垒作为强大的政治武器来应对日本，就像几年前中国对澳大利亚所做的那样，当时澳大利亚政府敢于批评北京对新冠病毒起源的保密行为。渔业出口在日本经济中所占比重不大，但对于国内影响力相对较大、依赖渔业的农村地区来说，这是一个沉重的打击。但东京不会因此停止排放核处理水或改变对华态度。北京政权所做的一切，都是在再次向世界表明，它要让一切都服从于自己的权利欲望。

但中国的抗议显然还在加剧。德国电视二台周日报道说，日本企业对来自中国的电话抗议感到不安。自从经过处理的福岛核电站污水排入太平洋以来，日本企业已收到数千起来自中国的抗议电话。从音乐厅到水族馆的运营商均报告说，他们接到了如此多的电话，以至于他们正在努力维持正常运营。日本政府保证在海中没有检测到放射性。但中国禁止从日本进口海鲜，并通过反日宣传作出回应。

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