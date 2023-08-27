法新社关注日本多被来自中国的抗议电话骚扰

中国/日本/核处理水入海

中国抗议日本将日本福岛东电核处理水排入海洋，除了全面禁止进口日本海产品，并将禁止延扩至对日本其他产品进行抵制，中国民众大量打电话给日本公司企业以及机构，进行抗议形成骚扰。日本官方要求中国解除对日本海产禁令，也要求中国保证在华日本居民的安全，和关注中国民众电话骚扰日本企业问题。

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据法新社今天报道称，在福岛废水排放引发的针对日本公司的电话骚扰浪潮之后，日本官方呼吁中国政府保证在华日本居民的安全。

中国强烈反对排放经过过滤和稀释的福岛废水，并特别暂停从日本进口所有海产品。而排海计划得到国际原子能机构（IAEA）批准与监督。

周四，当负责管理核电站和入海排污的运营商日本电力公司（Tepco）开始排放用于冷却福岛第一核电站受灾核反应堆的水时，来自中国的抗议电话开始涌入日本企业。

据日本外务省周六晚些时候发表的一份报告称，日本负责亚洲和大洋洲事务的最高外交官浪速博之（Hiroyuki Namazu）要求驻北京日本大使馆的高级官员呼吁保持冷静。

报告称，在中国曾也发生过针对日本机构的类似事件。

据日本内部报告，"日本敦促中国政府采取适当措施，包括呼吁中国方面冷静理性行事，采取一切可能的措施，确保在华日本居民和日本驻华外交使团的安全"。

日本驻华大使馆还要求日本在华公民不要大声说日语。

据共同社援引一名福岛商人的话说，他的四家餐馆和糕点店周五共接到约1000个电话，其中大部分来自中国，这促使他的企业切断了线路。

福岛市市长小畑宏大周六在 Facebook 社交网络上发帖称，市政厅两天内接到了约 200 个类似电话，当地学校、餐馆和酒店也受到了抗议电话影响。

法新社说，在社交网络上，中国网民分享了自己如何拨打日本号码的视频。

根据目前的安排，日本计划以循序渐进的方式向太平洋排放超过 130 万立方米的福岛核处理水。这些水来自雨水、地下水以及冷却福岛核电站三个反应堆堆芯所需的注水。这些水经过处理以去除除氚以外的所有放射性物质，然后用海水稀释后排放入海，以确保其放射性水平不超过 1,500 Bq/L 的目标限值。

周日，日本环境省表示，对福岛沿岸海水的新分析没有发现高浓度的氚，也没有显示可能来自其他放射性物质的伽马辐射迹象。

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