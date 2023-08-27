福岛核电站废水排海后 首次接待媒体参观

日本/福岛核电站

福岛核电站运营商东京电力公司 (TEPCO) 于周日（8 月 27 日）举办了媒体参观活动，这是自周四（8 月 24 日）核电站运营商开始向海洋排放放射性处理水以来首次。

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这些水相当于 500 个奥林匹克规模的游泳池的水量，主要用于冷却 2011 年地震后海啸冲击东京北部海岸核电站而受损的核反应堆。在排放到海洋之前，处理过的水将与海水混合，以降低氚的浓度。

路透社提供的视频可以看到，东京电力的工作人员坐在核电站的控制室里，监测放水作业期间水箱中的剩余水位。

日本政府两年前签署了该计划，并于上个月获得了联合国核监督机构的批准。此次排放是福岛第一核电站在 2011 年被海啸摧毁后退役的关键一步。

和海洋排放经过处理的核废水激怒了日本渔民和包括中国在内的该地区其他国家，中国宣布禁止从日本进口海鲜产品。

隶属于日本农业和渔业部的水产厅已宣布将每天公布分析结果。

另据路透社引述日本共同社报道，日本渔业机构周六保证，自2011年核电站事故产生的水被排放入海以来，在福岛沿海捕获的鱼体内未检测到放射性同位素氚。

周五晚间，日本电力公司表示，从核电站附近抽取的水每升含有不到 10 贝克勒尔的氚，远远低于该公司自己设定的最高水平。

日本政府为自己设定的最高阈值为 700 贝克勒尔，远低于世界卫生组织（WHO）为饮用水设定的 10,000 贝克勒尔阈值。

日本政府计划向海洋排放 130 万吨废水。大部分放射性元素在排放前都经过过滤，但氚这种很难分离的氢同位素却被简单稀释。

02:53 福岛事故现场附近的一千多个储水罐中目前储存着约 125 万吨受污染的水 © AFP/File

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