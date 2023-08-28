印度揽月后即射飞船奔日

印度/观测太阳

印度航天局今天表示，印度第一个研究太阳的天基观测站将于9月2日发射。主要观察研究太阳风。

广告 继续浏览后续

印度今天确定 9 月发射肩负研究太阳任务的飞船。几天前，印度刚刚成为第一个将航天器降落在未经探索的月球南极的国家。

关于奔日计划，Aditya-L1是印度第一个天基太阳探测器，旨在研究太阳风。

太阳风会对地球造成干扰，通常被称为“极光”。

印度航天局表示，这艘飞船以印地语中太阳的意思命名，将使用印度重型运载火箭 PSLV ，从该国位于 Sriharikota 的主要航天发射场发射升空，飞行里程约为 150 万公里。

印度空间研究组织 (ISRO) 在 X 上的一篇帖子中表示：“Aditya-L1 从发射到 L-1（测日点）的总旅行时间大约需要四个月。”

据路透社说，印度政府为 2019 年的任务批准了相当于约 4600 万美元的资金。印度空间研究组织尚未提供有关成本的官方最新消息。

印度因以低廉的成本成功进行太空发射而享有盛誉。它最新的月球任务预算约为 7500 万美元，比好莱坞太空惊悚片《地心引力》的预算还要少。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅