普京不会出席印度G20峰会

G20峰会

亚洲 – 印度外交部消息：普京28日通打电话给印度总理莫迪， 告知无法出席G20峰会。印度外交部指出，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）28日与印度总理莫迪（Narendra Modi）通话，告知将无法亲自出席即将在新德里举办的20国集团（G20）峰会。

广告 继续浏览后续

印度外交部28日晚发布新闻稿，称莫迪与普京通电话，转达他将无法出席G20峰会，改由俄国外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）代表出席。

莫迪对于普京的决定表示能够理解，并感谢俄罗斯支持印度在担任G20轮值主席国期间所提的诸多倡议。

新闻稿指出，两人也检视了多项双边合作项目的进展，并就双方关切的区域性和全球性议题交换观点，包括不久前于南非大城约翰内斯堡（Johannesburg）进行的金砖国家（BRICS）峰会。

国际刑事法院（ICC）今年3月对普京发出逮捕令，理由是他犯下强制迁移乌克兰孩童到俄罗斯的战争罪行。分析人士认为，普京若到新德里参加G20峰会，有可能为印度造成困扰。

此外，俄罗斯目前也深陷乌克兰战事。普京同样没有亲自出席在约翰尼斯堡举行的金砖峰会，而是以视讯方式参与。

另一方面，俄国塔斯社（TASS）引述克里姆林宫（Kremlin）发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的说法报导，普京将于稍后决定以何种方式参与G20峰会。

塔斯社提到，28日的通话中，普京和莫迪均表示有意愿执行大规模能源计划，以及扩展国际运输与后勤基础设施。

印度目前是G20轮值主席国，9月9日至10日将于新德里举办G20领袖峰会。在确定普京不会出席之后，目前外界开始将焦点放在中国国家主席习近平是否会出席G20峰会。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅