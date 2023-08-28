韩国总统尹锡悦工作午餐吃海鲜 冀缓解舆情忧虑

韩国/日本/尹锡悦

韩国总统尹锡悦办公室称，总统周一中午在工作餐厅享用了海鲜午餐，希望以此缓解日本开始排放福岛核电站处理过的放射性水后公众对当地鱼产品安全的担忧。

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据路透社今天报道称，日本周四开始将失事核电站的水处理后排入太平洋，引发抗议。中国消费者尤其感到不安，中国已宣布全面禁止来自日本的所有水产品。

在韩国，政府报告没有发现处理水释放过程中存在任何科学或技术问题，但公众对海鲜和海洋污染的担忧仍然很高。

尹锡悦是在与总理每周会面后，尹锡悦工作午餐享用了海鲜食肴。青瓦台食堂的工作人员午餐菜单上也有生鱼等海产品。

青瓦台在一份声明中表示：“青瓦台决定从周一开始，连续一周在我们食堂的午餐菜单上每天提供韩国海鲜产品，希望我们的人民毫无顾虑地食用我们安全的海鲜产品。”

日本环境省在排放开始几天后周日表示，对福岛核电站附近海水的测试没有检测到任何放射性。

然而，渔业行业仍然担心海鲜消费急剧下降。民意调查机构 Media Research 7 月份的一项公开调查显示，62% 的韩国人表示，一旦排放继续进行，他们将减少或停止食用海鲜，尽管政府保证将密切监控排放情况。

据韩联社消息说，总统室员工食堂当天是以与平时相同的价格（3000韩元，约合人民币16.5元）供应了比目鱼、石斑鱼刺身以及烤鲭鱼等海鲜餐食，旨在强调日本福岛核污染水排海后国内水产品的安全性，鼓励水产消费。政务首秘李珍福、市民社会首秘姜升圭、公报首秘金恩慧、社会首秘安祥薰等人士前往就餐。

据尹锡悦总统室发布媒体公告称，今天中午在员工食堂就餐的人数为平时的1.5倍。其中，很多职工取消了外出就餐计划而前往食堂。据悉，由于就餐人员激增，额外提供餐碟的生鱼片还提前售罄。

据总统室计划，本周在员工食堂持续供应海鲜菜品，种类包括济州烧带鱼和凉拌海螺、海鞘拌饭和糖醋石斑鱼、海鳗鱼饭和黄油烤鲍鱼、水拌刺身等。

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