首登月球南极后，印度宣布近日发射太阳观测卫星

刚刚成功登陆月球南极，跻身世界第四大掌握登月软着陆技术的印度，28日又宣布准备在9月2日发射太阳探测卫星，研究太阳活动对太空气象的影响。

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印度航天研究组织（ISRO）28日在社交媒体推特上发布消息指出，这将是印度首个用于太阳研究的观测器。它将抵达太空距离地球150万公里处围绕日-地系统平动点运动的晕轨道，从那里持续发回清晰的太阳图像。该机构表示，这会对实时观测太阳活动以及它对太空气象的影响有很大帮助。

根据法新社发自新德里的消息，这枚观测卫星将携带七个模块，利用电磁场和粒子探测仪来观察太阳大气的日冕层、色球层和光球层。其目的是研究太空气象，以便更好的了解太阳风的风速。

探测卫星取名Aditya阿迪亚-L 1。Aditya在印度语中意思是太阳。

这是印度航天研究的首次太阳探测任务。目前，美国国家航天局以及欧洲航天署都已经有太阳探测卫星在轨道上运行。

印度的太空开发技术显然正快速取得进步。印度在2014年就已经成为第一个成功发射火星探测器的亚洲国家。

几天前，8月23日，印度宇宙飞船“月船3号”成功登陆月球，这是人类航天器首次在月球南极着陆。印度也因此成为继美国、前苏联和中国之后，第四个掌握软着陆技术的国家。

印度还计划在明年实现太空载人飞行。2025年，印度还将与日本合作，向月球发射探测器。

印度空间研究组织此前还自信地表示，印度的太空旅游之旅已经步入正轨，有望在2030年，启动太空旅游。

尤其令印度举国骄傲的是，印度的太空开发项目并没有巨额资金。根据媒体报道，印度这次登月任务花费了大约7460万美元，远低于其它国家的太空开发预算。

印度总理莫迪此前向科研人员表达祝贺时曾表示，其它也希望有自己的太空开发项目的国家可以借鉴印度的榜样。

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