160名国际知名人士呼吁停止对尤努斯的骚扰

乡村银行

亚洲 – 美国前总统奥巴马和爱尔兰摇滚明星波诺Bono等160名国际知名人士联名致函孟加拉政府，呼吁立即停止对罗兴亚和其组织领导人穆罕默德·瑜诺斯（ Muhammad Yunus)长期迫害。

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呼吁书签署者表示，他们担心尤努斯先生的“安全和自由”。尤努斯先生因其对经济发展的贡献而获得2006年诺贝尔和平奖。

这位 83 岁的老人通过他于 1983 年创立的格莱珉银行 (Grameen Bank，意思是乡村银行) 提供农村小额贷款，帮助孟加拉国数百万人摆脱了赤贫，但他与总理谢赫·哈西娜 (Sheikh Hasina) 发生了争执，后者称总理是“吸穷人的血”人。

孟加拉国定于一月底举行全国选举，但人权组织和外国政府长期以来一直对哈西娜政府压制批评者和铲除异议的举措表示担忧。

这封信是在 3 月份 40 名领导人发出呼吁后写下的，“我们对该国的民主和人权威胁深感担忧”。“我们认为，至关重要的是即将举行的全国选举是自由和公平的。”

这封信由 100 多名诺贝尔奖获得者以及美国前国务卿希拉里·克林顿、前联合国秘书长潘基文和东帝汶领导人、诺贝尔和平奖获得者若泽·拉莫斯-奥尔塔签署。针对尤努斯提起了一系列民事诉讼。

他的律师阿卜杜拉·马蒙 (Abdullah Al Mamun) 告诉法新社，他现在是“至少 200 起劳资纠纷民事和刑事诉讼”的对象，其中许多与他主持的非营利社会企业有关。

尤努斯或政府没有立即发表评论。孟加拉国反腐败委员会五月对尤努斯提起刑事诉讼，指控他挪用员工资金。

呼吁信最后写道：“我们真诚地希望他能够继续他的创新工作，而不受迫害或骚扰。

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