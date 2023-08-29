中国新版地图纳争议省份 印度外交部强烈抗议

中国新版地图之争

中印 – 中国最近将与印度存有争议的省分与地区纳入新版标准地图，印度外交部29日向中国正式提出“强烈抗议”。印度外长苏杰生接受媒体访问说，这不会改变现实。

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中国自然资源部28日公布新版地图，纳入台湾、南海诸岛，以及印中存有争议的阿鲁纳查省（Arunachal Pradesh）和阿克赛钦地区（Aksai Chin）。

印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）接受印度新德里电视台（NDTV）访问时强烈回应指出，把他国领土纳入自己的地图，已是中国的陈年旧习，这种作法不会改变现实。

印度外交部发言人巴格奇（Arindam Bagchi）29日傍晚发表声明称，中方所谓2023年标准地图包含了印度领土，印度已透过外交管道向中方提出“强烈抗议”。

巴格奇说，印度否决中方这项“毫无依据”的声索，此种作法只会让边界问题更加复杂化。

印中争议边界超过3488公里，其中，印度实质治理中的阿鲁纳查省（Arunachal Pradesh），中国称为藏南地区；阿克赛钦（Aksai Chin）大部分地区目前则是由中国有效控制。

中国民政部自2017年起，已对阿鲁纳查省境内许多地区进行了3波的重新命名，印度外交部则多次重申，中国自订、创造地名的尝试，不会改变作为阿鲁纳查省完整且不可分割的事实。

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