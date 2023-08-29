中菲冲突：“战争随时可能爆发”

据《法兰克福评论报》报道，北京在南中国海正与菲律宾展开对抗。专家认为，中非关系紧张，“战争随时可能爆发”，德国的利益也会受到影响。

菲律宾于1999年把海军运输舰马德雷山脉号（BRP Sierra Madre）搁浅于仁爱礁以宣示主权

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中国与菲律宾冲突的中心，是一艘沉船。菲律宾于1999年把海军运输舰马德雷山脉号（BRP Sierra Madre）搁浅于仁爱礁以宣示主权，并在状况日趋恶劣的残骸上派驻海军士兵。该残骸可能会加剧中国和菲律宾之间的冲突。而这场冲突已经酝酿了数十年。但世界上其他国家基本上没有注意到这一冲突。菲律宾最亲密的盟友之一美国则越来越多地参与其中。

中国问题专家、卡内基国际事务伦理委员会高级研究员亚历山大戈尔拉赫（Alexander Görlach）认为，这场危机足以演变成一场武装冲突。与菲律宾的战争随时可能爆发，因为中国国家主席习近平正在追求“将该地区置于中国控制之下”的既定目标。北京有时对菲律宾海岸警卫队使用武力，并且越来越考验美国的耐心。

南沙群岛位于南中国海，北京几乎完全将其视为自己领土的一部分。但台湾、马来西亚、越南、文莱和菲律宾也宣示自己对全部或部分海域拥有主权。2016年，海洋国际仲裁法庭驳回了中国的主张，但北京至今无视这一判决。

争议的焦点不是这些岛屿本身。这些岛屿无人居住，而且大多不适宜居住。但该地区有丰富的渔场，这里还发现了大量的石油和天然气矿藏。最重要的是，谁控制了南海，谁就控制了世界上最重要的贸易路线之一。全球约1/3的集装箱通过这条全球经济的大动脉来运输。

但北京还认为，自己受到美国在该地区不断膨胀的威胁。自大约一年前，美国已获准使用菲律宾的九个军事基地，而此前只有五个。两国还越来越多地举行联合军演。

戈尔拉赫表示，很难想象一旦发生袭击，华盛顿不会向其盟友提供帮助。但目前还不清楚华盛顿的红线在哪里。

德国也长期将自己置身于这场冲突中。德国迄今已向菲律宾交付了两架无人侦察机，以监视有争议的地区。应该还会有更多后续行动。德国驻马尼拉新大使安德烈雅斯普法霍诺什克（Andreas Pfaffernoschke）在美国电视新闻网CNN菲律宾节目中谈到：这样做绝对符合德国的利益。“我们是一个贸易国家，我们依赖世界贸易和包括南中国海在内的世界各地的航行自由。”

中国问题专家戈尔拉赫认为，冲突不那么容易解决。“很简单，中国就是想要西太平洋。”但让台湾自愿加入中国，让菲律宾放弃其在南中国海的主张，也是“完全不现实的”。“而习近平并不是地球上唯一一个可能根据自己的全能假设做出错误决定的独裁者。”

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