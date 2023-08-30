日澳航空防卫合作扩大 两国F-35战机相继互访

日本/澳大利亚/印太

随着日澳《互惠准入协定》8月13日正式生效，日本航空自卫队的2架F-35战斗机26日飞抵澳大利亚北部的廷德尔空军基地。这是日本首次在海外部署此类战机。随后，澳大利亚皇家空军的9架军机30日飞抵日本中部的航空自卫队小松基地。到9月15日为止，两国的F-35战机将在日本实施首次联合训练。

广告 继续浏览后续

据日本航空自卫队介绍，包括6架F-35A战斗机在内的9架澳大利亚皇家空军军机及大约140名人员将参加定于8月23日至9月15日在石川县小松基地举行的联合训练。空自表示，来自日本的 6架F-35A和其他21架军机，包括F-15和F-2战斗机也将参演。

据共同社报导，对日本而言，澳大利亚是仅次于美国的“准同盟国”，训练也是考虑到中国的多边合作之一。日本防卫省内部评价威慑力得到提升，但并未获得国民的理解，也出现了对未充分讨论就强化军事关系的担忧声。

周三下午在小松基地，日本防卫政务官小野田纪美与澳大利亚驻日首席公使罗伯茨（Peter Roberts）迎接F-35战机的到来。小野田纪美表示，“日澳合作的强化直接关系到印太地区的和平与稳定”。罗伯茨强调，“两国关系以迅猛的速度进化。日本是不可或缺的伙伴”。

据澳大利亚政府称，本周一，东京和堪培拉分别在澳洲举行了战斗机演习。这也是日本航空自卫队的F-35A战斗机首次出访海外。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅