朝鲜发射2枚弹道导弹 日本政府提出严正抗议

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据韩联社报导，韩国联合参谋本部（联参）周四表示，朝鲜军方于周三晚间11时40分至11时50分观测到朝鲜从平壤顺安一带向东部海域发射2枚短程弹道导弹。据悉，这2枚导弹各飞行约360多公里后落入东海，韩美情报部门正在对弹道导弹的具体参数进行分析。据共同社报导，日本政府周四凌晨宣布，对朝鲜接连发射弹道导弹提出严正抗议和强烈谴责。

朝中社周四发布的朝鲜人民军发射弹道导弹的照片。

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报导指，从导弹飞行距离来看，朝方或基于平壤顺安机场至韩国陆海空三军总部所在地——鸡龙台的直线距离（约350公里）设定了导弹射程。朝鲜上次试射2枚短程弹道导弹是在7月24日。

朝方此次发射弹道导弹被解读为对21日开始的韩美“乙支自由护盾”(UFS)联合演习的反应。韩国联参表示，朝鲜不断发射弹道导弹是对韩半岛乃至国际社会和平稳定构成严重威胁的挑衅行为，违背联合国安理会的相关决议。韩方强烈谴责朝鲜的射弹行为，朝方应立即停止挑衅。

韩国联参续指，韩军基于牢靠的韩美联防力量全面实施“乙支自由护盾”等联合演习，并将保持高度戒备态势，凭借压倒性力量反制朝方任何形式的挑衅。

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