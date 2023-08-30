距台湾不到200公里，美军与菲方商讨巴丹群岛建民用港口事宜

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据路透社援引当地省长和两名官员的话报导称，美国军方正在菲律宾偏远的最北部岛屿商谈开发民用港口事宜，此举将促进美国进入面向台湾的战略要地岛屿。菲律宾巴丹群岛距离台湾不到200公里，在与中国的摩擦日益加剧之际，如果美国军方参与该港口的建设，可能会激化紧张局势，同时华盛顿也会加强与菲律宾在防务条约方面的长期接触。

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巴丹群岛和台湾之间的巴士海峡被认为是西太平洋和有争议的南中国海之间船只往来的咽喉，也是中国对台动武时的关键水道。解放军定期派遣舰船和军机通过巴士海峡。

巴丹群岛省省长玛莉露·凯科（Marilou Cayco）在写给路透社记者的一条信息中表示，她已经向美国寻求资金，以便建造一个“替代性港口”，以便在雨季海况不佳之时协助卸载来自首都马尼拉的货物。

玛莉露·凯科说，目前的计划是在巴丹群岛省首府的巴士古岛（Basco island）上再建一个码头，因为当地政府官员表示，现有的一个码头经常因为风急浪高而无法使用。而兴建新码头的决定有可能在今年10月作出。

今年2月，美国与菲律宾发布联合声明，宣布菲律宾同意向美军再开放4个军事基地的使用权限。声明提及，根据美菲两国于2014年签署的《加强防务合作协议》，美军被允许进入菲律宾的5个基地，加上此次开放的4个基地，美军在菲律宾将会拥有9个基地的准入权。

中国驻菲律宾大使馆没有立即回应路透社记者就巴士古岛拟议港口发表评论的请求。另外两名要求匿名的菲律宾官员说，美军最近访问了巴丹群岛，讨论港口问题。其中一名军方高级官员说，菲律宾武装部队对该地区的雷达和改进监测能力感兴趣。

玛莉露·凯科证实了这次访问，称他们“来了一次，评估”拟议的替代港口。美国驻菲律宾大使馆发言人甘戈帕德亚（Kanishka Gangopadhyay）说，美国大使馆和美国太平洋陆军的专家一直在与省长和地方政府接触，“应他们的要求，讨论美国太平洋陆军如何支持该省的工程、医疗和农业发展项目”。他没有具体提及该港口。

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