马来西亚拒绝承认中国新版地图的南海主权主张

马来西亚/中国/南海

马来西亚外交部周三发表声明称，拒绝承认“中国在南中国海的主权主张，如覆盖马来西亚海域的‘2023年版中国标准地图’所述”。中国本周发布了“2023年版标准地图”，其中包括中方在南海争议海域的主权主张，这些主张与马来西亚在沙巴州和砂拉越州沿海的专属经济区重叠。

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据法新社报导，中国声称对几乎整个南中国海拥有主权，那里每年有价值数万亿美元的贸易通过。马来西亚、菲律宾、越南和文莱等方也对南中国海部分海域提出了相互重叠的主权要求，而美国则派遣海军舰艇通过南海，以维护国际海域的航行自由。

马来西亚外交部的声明称，“马来西亚不承认中国在南中国海的主权主张，如覆盖马来西亚海域的‘2023年版中国标准地图’所述”。吉隆坡称南海问题“复杂而敏感”，并表示必须以国际法为基础，“通过对话和平而合理地处理”这一争端。

马来西亚还表示，支持东南亚国家目前正在谈判制定的涵盖海洋争端的“南海行为准则”。吉隆坡当局2021年为对中国调查船进入马来西亚专属经济海域活动表达抗议，曾召见中方大使。

马来西亚称，其所声称的婆罗洲岛以北的南中国海区域——包括南沙群岛（斯普拉特利群岛）岛链中的五个海洋地貌都在该国的专属经济区内。近年来，中国加大了人工岛礁开发力度，并为一些岛屿配备了军事设施和跑道。菲律宾等其他东南亚国家也指责中国船只骚扰其渔船。

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