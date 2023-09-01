尹锡悦出席韩国国立外交院活动，批个别势力助长反日情绪误导舆论

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自首尔方面消息，韩国总统尹锡悦周五出席了国立外交院成立60周年纪念仪式。他在发言中表示，共产极权主义势力、机会主义追随势力和反国家势力等煽动反日情绪，曲解和误导在戴维营打造的韩美日合作机制将大韩民国和国民陷入危险之中。

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据韩国国际广播电台报导，尹锡悦当天在首尔瑞草区国立外交院召开的开院60周年纪念仪式上作出了上述表示。尹锡悦说，“我们的自由持续受到了威胁”。

尹锡悦在讲话中并未点明哪些人是“煽动反日情绪的共产主义势力、机会主义势力和反国家势力”，但被分析认为，他是指反对日本核电站核污水排海和批评韩美日建立合作机制的在野党。

尹锡悦最近强调理念的重要性，并数次表明如果不同意基本方向就不能进行政治合作。韩联社报导指，韩国最大在野党、共同民主党党首李在明近日指责称，政府就日本核污染水排海问题应对不力、决定将陆军军校的抗日独立运动家洪范图将军胸像迁至校外等均属“失政”，并从前一天开始进行无限期绝食示威。在此背景下，尹锡悦作出的上述发言备受关注。

国立外交院是韩国外交部所属外交安全问题研究机构，还负责培训现任外交官和准外交官，以“外务公务员教育院”之名于1963年成立。

尹锡悦在讲话中还对所谓“均衡外交”政策提出了指责，强调应指明明确的外交路线。他说，外交路线的模糊不清意味着价值和哲学的缺失，让对方捉摸不定，如此不能获得对方信任，也无益于国家利益。

报导指，尹锡悦表示，应与共享自由、人权和法治的普世价值、尊重基于规范的国际秩序的国家一道牢固打造安保和经济、信息和尖端技术合作网。他还说，国立外交院应起到指南针的作用，让外交官基于明确的价值观、历史观和国家观以执行外交任务。

尹锡悦要求国立外交院引进培训新任韩国外交官的创意性教育课程和富有成效的竞争系统。

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