中国禁日本水产品进口 麻生太郎批“政治化”指应开拓销售渠道

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据日本放送协会（NHK）报导，自民党副总裁麻生太郎周日在宫城县仙台市讲话时批评中国暂停进口日本水产品是一种没有科学依据的政治反应，呼吁政府和企业界共同努力开拓水产品的海外销售渠道。他指出，有必要通过这一方法解决此类问题。

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8月24日日本福岛第一核电站处理水开始排海后，中国海关总署发布了关于全面暂停进口日本水产品的公告。麻生太郎周日在讲话中评论该事件称，“很明显，这是政治问题，根本不是根据科学在论事”。他批了中方的反应。

麻生太郎补充说，“我们需要考虑如何应对，不仅仅是渔业从业者的问题，管理者、政治家和官员也需要思考如何应对”。他表示日本政府、商界和其他各方应该共同努力将水产品销往海外。他强调，要努力开拓海外销售渠道。

同样就该事件，日本外务副大臣武井俊辅周日在NHK电视节目的讨论中表示，中方的反应令人遗憾。他在发言中说，“作出没有科学依据的言论和措施是极其令人遗憾的。特别是扇贝和其他影响较大的食品，都是在日本加工并直接从日本出口的”。

武井俊辅表示，“政府将共同​​努力，最大限度地控制损失”，并宣布相关负责大臣将于周一进行讨论，制定针对日本渔业企业和其他企业的紧急支持措施。

关于未来对中国措施的回应，武井俊辅说，“我们将考虑在包括世贸组织在内的各个论坛上采取什么样的回应是有效的。在此基础上继续发展很重要”。

在中日关系方面，武井俊辅表示希望呼吁双方冷静应对，因为如果日中两国人民陷入争吵关系，对双方都没有好处。

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