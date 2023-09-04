菲律宾驻美大使：与老盟友美国加强关系是正确的

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菲律宾驻美大使罗慕尔德兹（Jose Manuel Romualdez）日前在受访时表示，自小马科斯总统上任以来，马尼拉与老盟友美国加强关系是“正确的事情”，也是该国防御战略的一部分。

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罗慕尔德兹上周六晚在接受电视台采访时表示，自特朗普执政时期以来，美国政府一直以多种方式向菲律宾提供美方“钢铁般牢固”的支持和承诺。他谈到，“我们现在加强了与老盟友美国的关系。这一点我们一直都很明确，这是我们国防战略的一部分”。

罗慕尔德兹指出，加强菲美关系被视为抵制努力的一部分。他说：“当然，当时有很多疑虑，但现在很清楚，我们的抵制符合他们（美方）的利益，所以我认为我们现在所做的是正确的。”

罗慕尔德兹说，菲律宾前总统杜特尔特在任内推崇自己的外交政策，即与中国接触，寻找和平方式解决与北京的分歧，但专家说，这大大削弱了菲律宾的位置。罗慕尔德兹称，“曾有一丝希望（中方）会停下来，事实上，我们曾达成协议，不会对我们阿永金暗沙（中国称仁爱礁，西方称第二托马斯浅滩）造成任何影响，这就是当时的协议——不动，什么也不做，但很明显，这并没有奏效”。

罗慕尔德兹续称，“我们以这样的方式与中国接触是一次很好的尝试，我们希望坐下来一起工作，特别是在勘探方面……因此，事情曾有一丝好转的希望，但我想，事情是否真的好转，将由历史来评判。”

就小马科斯对比杜特尔特的外交政策转变，罗慕尔德兹说，“我们现在所处的情况不同。小马科斯总统一直明确表示，我们与我们的头号盟友美国之间的关系正在不断发展，而且已经发展到了这样的地步，现在加强我们与美国的关系，特别是我们的国防战略更加有趣”。他补充说，菲美《加强防务合作协议》新增的军事合作地点也是马尼拉正在抵制的信号。

罗慕尔德兹称，“这是一个信号，表明我们正在抵制，我一直说，如果我们要与北边的邻居中国人坐下来谈，我们必须坐下来，我们必须从实力的角度与他们对话”。他还认为，菲律宾与包括美国、澳大利亚和日本在内的国家讨论进行联合巡航也是“抵制”的一个方面。

罗慕尔德兹说，菲律宾现在非常明确地表示，将开始朝着能够在自己的领土上巡航的方向前进。他称中国在南中国海的“领土扩张主张”和新地图是“非常严峻”的挑战。他说，“仲裁裁决无疑给了我们在国际社会中的另一个杠杆，这对我们现在来说非常重要。我们有国际社会的支持，但这对我们来说是一个真正抵制中国正在做的事情的机会”。

近期，中菲两国间围绕南海争端的局势随着上月仁爱礁附近发生的海警船对峙事件，以及中国日前发布的新版地图标注“十段线”而升温，并受国际关注，及南海多个声索国的发声。

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