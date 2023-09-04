针对中国禁止日本水产品进口 日本推出紧急支援措施

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针对中国禁止进口日本水产品，日本政府做出决定，准备拨款约200亿日元，作为对水产品企业的追加援助。 岸田首相和相关省厅在4日下午进行讨论并做出最终决定。

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福岛第一核电站处理水排入海洋后，中国全面暂停进口日本水产品，日本政府一直在考虑采取追加的紧急支持措施来支持海产品企业。

除了已经设立的800亿日元的渔业形象受损基金之外，政府还将拨款约200亿日元作为新的支援措施。

政府计划用这200亿日元来支持高度依赖对华出口的企业临时购买扇贝等储存设施，以及支持新销售渠道的开发。目前由于中国全面禁止日本海产品进口，在北海道等以向中国出口为主要销路的水产企业中出现了严重的冷藏设备不足的现象，以往有很多日本扇贝以带壳的状态先运往中国，在中国进行去壳等加工后再出口到美国等国家，日本国内缺乏加工设备和人员，引进设备和雇用人手需要大量资金，日本政府设想对此进行补贴。

2021年起，中国成为日本第一大农林水产品和食品出口目的地。 据农林水产省统计，2022年日本对华农林水产品和食品出口额比上年增长25.1%，达到2782亿日元， 对华出口中，水产品为871亿日元，其中主要水产品按品种分，扇贝467亿日元，海参79亿日元，鲣鱼和金枪鱼40亿日元。

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