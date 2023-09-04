韩国将在G20呼吁强硬应对朝鲜核武器与频射导弹

韩国/朝鲜/G20

韩国总统表示，当世界各国领导人本星期齐聚印度尼西亚和印度参加20国年度峰会时，他将告诉世界领导人，必须忠实执行联合国对朝鲜的制裁，并阻止对朝鲜发非法展核武器计划提供资金。

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韩国总统尹锡悦将从周二开始访问雅加达，为期四天，出席东南亚国家联盟（东盟）领导人会议期间安排的一系列峰会。周五，他将前往新德里参加主要富裕国家和发展中国家的20国峰会。

尹锡悦在书面回应美联社采访提问时回答称，“在即将举行的东盟相关峰会和二十国集团峰会上，我打算敦促国际社会坚决应对朝鲜不断升级的导弹挑衅和核威胁，并在朝鲜无核化方面密切合作。”

据尹锡悦认为，“只要联合国安理会目前的制裁得到忠实执行，朝鲜发展大规模杀伤性武器的金融手段就可以在很大程度上被阻止。”

尽管经济困难，主要是由于严厉的新冠病毒流行病控制措施而加剧，但朝鲜自去年以来进行的导弹试验数量仍创下纪录。韩国官员认为，朝鲜的武器计划越来越多地通过网络黑客和出口违禁物品等非法活动获得资金。据报道，尽管联合国下令成员国在 2019 年 12 月之前遣返所有朝鲜客工，但仍有大量朝鲜工人留在中国和俄罗斯。

尹锡悦表示，他将特别利用二十国集团峰会来强调“需要积极阻止朝鲜窃取加密货币、向海外派遣工人、为海上转运和其他非法活动，也阻止为朝鲜提供便利。这些活动是朝鲜核和导弹发展的主要资金来源。

朝鲜不断发展的核武库是韩国最烦恼的安全问题，但也对美国和日本构成严重威胁。朝鲜的远程导弹瞄准美国本土，而朝鲜短程导弹则能够到达美国的主要盟友韩国和日本。

在八月戴维营举行的三边峰会上，尹锡悦、美国总统拜登和日本首相岸田文雄同意举行年度三边演习，并在年底前实施朝鲜实时导弹预警数据共享。三人还决定成立一个三边工作组，以加强打击朝鲜网络威胁并阻止其通过网络逃避制裁的合作。

朝鲜对此作出愤怒反应，指责三位领导人密谋在朝鲜半岛发动核战争挑衅。朝鲜领导人金正恩称尹锡悦、拜登和岸田为这三个国家的“黑帮老大”。

尹锡悦援引近期未具体说明的评估称，朝鲜正处于金正恩2011年底掌权以来最糟糕的经济状况。

美联社说，朝鲜一直在努力深化与中国和俄罗斯的合作，这两个国家都是联合国安理会常任理事国，尽管朝鲜进行了一系列被禁止的导弹试验，但两国一再阻止美国和其他国家加强联合国对朝鲜制裁的企图。外国专家还认为，中国和俄罗斯尚未全面执行联合国对朝鲜的制裁。

美国官员怀疑朝鲜已向俄罗斯运送炮弹和其他弹药，用于对乌克兰的战争。

据尹锡悦表示，中国对朝鲜“似乎有相当大的影响力”，尹锡悦说，去年朝鲜对外贸易总额的约97%是与中国进行的。

尹锡悦称，“真正重要的是中国是否会使用其影响力，如果会的话，使用多少以及以什么方式。”

尹锡悦还表示，如果朝鲜继续进行被禁止的导弹试验，中国必须做出“建设性努力，实现朝鲜无核化”。尹锡悦称，中国必须认识到朝鲜的核计划“会进一步扰乱地区秩序等，从而对中国的国家利益产生负面影响”。

朝鲜核能力的确切状况尚不清楚，专家们对朝鲜是否拥有可正常运行的核弹头导弹存在分歧。但大多数人都认为，金正恩不太可能自愿放弃核计划，而核计划是其独裁统治的支柱。他们相信朝鲜最终会利用朝鲜扩大的核武库来迫使美国解除制裁。

尹锡悦在雅加达将出席韩国-东盟峰会、东盟+3（韩国-日本-中国）峰会以及东亚峰会（包括美国、中国和俄罗斯在内的印太国家聚会）。

尹锡悦表示，戴维营峰会后发表的韩美日联合声明明确强调了三国对东盟和太平洋岛国的重视，将与这些国家的合作置于任何其他地区问题之上。

尹锡悦还指出，他认为G20峰会是韩国领导人与G20合作解决挑战的机会。

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