东盟峰会开幕 仍聚焦南海与缅甸

东盟/缅甸/南海

东南亚国家领导人今天在印度尼西亚举行峰会，预计此次峰会的主题将是缅甸危机和南海问题。此届东盟峰会是印度尼西亚担任轮值主席国的最后一次重要会议，随后该地区国家将与中国、美国和其他大国举行20国集团会议。

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东南亚领导人周二在印度尼西亚举行峰会，主题包括缅甸危机和南海争议。法新社说，中国在南海问题上再度显示咄咄逼人。在美国总统拜登缺席的情况下，美国副总统哈里斯应该在雅加达寻求击退中国在这个有争议海域的企图。南海紧张已经令周边国家感到担忧。

东南亚国家联盟（东盟）峰会是印度尼西亚担任轮值主席国的最后一次重要会议，这个十国集团长期以来一直被指责为一个没有实权的讨论论坛。今天东盟分裂的成员努力就缅甸危机找到统一的声音。自 2021 年政变以来，缅甸是一个由军政府统治的成员国。

法新社查阅的东盟峰会最终公报草案显示，关于缅甸的部分留空，表明各方对这场危机缺乏共识。

印度尼西亚外交主管蕾特诺·马尔苏迪表示，该地区集团外长将于周一“对 2021 年通过的五点和平计划的实施情况进行全面审查”，并向各自领导人提出建议。尽管缅甸军政府签署了该计划，但基本上对和平计划置之不理，对国际批评充耳不闻，拒绝结束暴力，拒绝与反对者恢复和平谈判。

泰国单方面行动加深了东盟的分歧。一名东南亚外交官告诉法新社，该组织中的一些国家正在推动邀请军政府重返会议。

按日程，周三举行一系列双边会议后，周四将举行东亚峰会，18 个国家将齐聚一堂，但重量级人物拜登、中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京却都将缺席此次峰会。 中国总理李强和俄罗斯外长拉夫罗夫预计将代表北京和莫斯科与会。

东盟会议前北京发布了新的“标准”地图，中国声称拥有主权的海域与南海几个国家的海域重叠，这再次凸显了中国在南海的野心，中国几乎对整个南海声称拥有主权。

中国的新地图在印度、马来西亚、越南和菲律宾等亚太地区多个国家引起强烈反响。

根据东盟会议草案文本，预计东南亚领导人将对海上“陆地、活动和严重事件”表示担忧。 东盟或还谴责“加剧紧张局势并可能损害该地区和平、安全与稳定”的行动。

在周四由美国、中国、日本、印度和俄罗斯参加进来的东亚峰会上，美国副总统哈里斯预计将对阵俄罗斯资深外交官谢尔盖·拉夫罗夫。据美国国家安全顾问杰克·沙利文表示，在这些会议上，哈里斯将优先考虑“气候危机、海事安全，以及在该地区执行和加强国际规则和标准的努力”。

据法新社称，缺席雅加达会议的中国国家主席习近平预计也不会参加 9 月 9 日至 10 日在新德里举行的 G20 峰会，将错过了会见即将出访的拜登的机会。 中国周一曾宣布，中国总理李强将出席二十国集团峰会。

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