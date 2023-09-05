东盟领导人呼吁缅甸军政府停止袭击平民

东盟峰会

亚洲 – 东南亚国家领导人5日在印度尼西亚首都雅加达举行年度峰会，会议的背景是东盟十个成员国之间存在分歧，这些成员国在处理缅甸危机方面陷入僵局，并面临中美关系升级的威胁。

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针对缅甸议题，东盟国家元首和政府首脑“特别呼吁缅甸武装部队和所有有关各方降低暴力，停止针对平民、家庭和公共建筑（如学校、医院、市场）的有针对性的袭击” 停止对教堂和修道院的袭击”。

东盟一直在努力促进缅甸的和平，但在如何对待军政府的问题上却存在分歧，一些国家希望将其完全排除在外，而另一些国家则希望继续与军方对话。东盟在此问题上的应对盟被批没有实际约束力，其有效性和团结受到质疑。而根据法新社取得的东盟峰会公报草案，其中关于缅甸的部分仍然空白，显示各方对此议题仍没有共识。

印度尼西亚外交部长马苏蒂周一表示：“人们的目光注视着我们，以证明东盟仍然具有重要意义，并能为该地区的和平、稳定与繁荣做出贡献。”

东盟领导人必须考虑一项和平计划，呼吁停止一切敌对行动并进行包容性对话，以解决缅甸的危机，自政变以来，缅甸的局势没有明显缓和的迹象。

在这个问题上缺乏进展加剧了人们的失败感，并凸显了该地区集团的内部分歧，而团结和不干涉其成员国的内政是该地区集团的首要任务。

虽然印度尼西亚试图向利益攸关方提出缅甸危机，但泰国单方面将泰国军事领导人纳入其中——他们被禁止参加东盟高级别会议——损害了该联盟的可信度并引发了紧张局势。

泰国一直试图与缅甸军政府重新接触，似乎旨在与缅甸军政府的亲密盟友中国结盟。

中国8月底发布了2023年新版地图。印度、尼泊尔、越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚及文莱等国表达不满甚至抗议，并表示不会承认中国的新版地图。

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