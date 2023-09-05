华盛顿警告平壤不要向莫斯科出售任何武器

军事

亚洲 – 白宫周二警告朝鲜，在俄罗斯总统普京与朝鲜领导人金正恩可能举行峰会之前，不要向俄罗斯出售武器以支持其在乌克兰的战争。国家安全顾问杰克·沙利文表示，这种武器交付不会改善朝鲜的“形象”，“他们将在国际社会付出代价”，并表示莫斯科和平壤之间就这一问题进行了“积极讨论”。

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沙利文先生承认，他无法准确说出将运送什么类型的武器。 “关于可以交付什么类型的材料以及材料的质量仍然是一个悬而未决的问题”。他表示，“这充分说明了俄罗斯的现状，俄罗斯必须求助于朝鲜这样的国家来加强其防御能力。”

莫斯科周二拒绝证实俄罗斯总统和朝鲜领导人举行此类峰会，但提出了联合军事演习的可能性。俄罗斯国防部长绍伊古周一也宣布，两国正在讨论组织联合军事演习的可能性。

塔斯社援引国防部长的话说：“我们正在与包括朝鲜在内的所有人讨论这个问题。为什么不这样做呢？他们都是我们的邻居。”

白宫周一表示，金正恩计划前往俄罗斯与普京讨论军售问题。白宫还谴责绍伊古7月底访问朝鲜，与金正恩一起参加阅兵，“试图说服平壤向俄罗斯出售火炮弹药”。

白宫国家安全委员会发言人艾德丽安·沃森对记者表示：“正如我们之前所说，俄罗斯和朝鲜之间的武器供应谈判正在积极取得进展。” “我们知道金正恩希望这些谈判继续进行，包括与俄罗斯最高层的外交交流。”

据美国《纽约时报》报道，莫斯科正在向平壤寻求炮弹和反坦克导弹，而据报道，金正恩正在寻求核动力卫星和潜艇的先进技术以及粮食援助。对于华盛顿来说，此类武器协议“将违反安理会制裁朝鲜的决议”。

美国官员还告诉《纽约时报》，金正恩可能会在本月晚些时候乘坐装甲列车前往距离朝鲜不远的海参崴与普京会面。海参崴将于 9 月 12日至 15日举办东方经济论坛，去年有来自 68 个国家的代表参加。

韩国统一部的一名官员告诉法新社，一些因素“表明”平壤和莫斯科之间关于未来武器交付的讨论正在取得进展。

金正恩很少出国旅行。 除了2018年和2019年前往新加坡和越南与时任美国总统唐纳德·特朗普举行峰会外，金正恩还四次访问中国。 他还曾于 2019 年在海参崴会见了普京。

华盛顿上周表示，平壤已于 2022 年向俄罗斯提供步兵火箭和导弹，供私人准军事组织瓦格纳使用。上周，华盛顿、伦敦、首尔和东京表示，任何加强俄朝合作的协议都将违反莫斯科已批准的禁止向平壤出售武器的安理会决议。

他们补充说，绍伊古访问平壤后，其他俄罗斯官员前往朝鲜进行后续会谈。 韩国国家统一研究所研究员赵汉范表示，国际制裁不会阻止平壤和莫斯科之间的任何武器交换。

他认为，俄罗斯和朝鲜“并不担心”制裁，因为两国已经受到制裁，并补充说两国之间的军事合作似乎“不可避免”。

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