昂山素季监禁中健康传堪忧

缅甸/昂山素季

缅甸被军政府拘留关押的前领导人昂山素季正在生病，但缅甸军事统治者拒绝了昂山素季延请外部医生为她看病的请求。根据缅甸反对派消息，昂山素季生病不轻。

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据路透社今天报道称，缅甸被监禁的前领导人昂山素季身体状况不佳。 - 消息来源这位 78 岁的诺贝尔奖获得者已经接受了监狱部门医生的治疗。但消息人士称，“昂山素季的牙龈肿胀，无法正常进食，并感到头晕和呕吐。”

由于担心被捕，该消息人士拒绝透露姓名。缅甸军政府发言人没有回复路透社的电话。

自 2021 年初以来，缅甸一直处于动荡之中，当时军方推翻了昂山素季的民选政府，并镇压了军事统治的反对者，数千人被监禁或杀害。

昂山素季因 19 项刑事犯罪并面临 27 年的刑期求刑而遭拘留。她否认所有被定罪的指控，包括煽动、选举舞弊和腐败等​​，并一直在对这些指控提出上诉。

7月，她从首都内比都的监狱监禁转成遭软禁。

由反对派和昂山素季前政府被解散后再组建的缅甸流亡民族团结政府敦促，政治犯的医疗保健和安全是军政府的责任。民族团结政府发言人觉佐告诉路透社：“国际社会应该向军政府施压，要求确保包括昂山素季在内的所有政治犯的医疗保健和安全。”

路透社说，许多国家政府呼吁无条件释放昂山素季和数千名其他政治犯，美国、欧盟和英国等一些国家也对缅甸的军队实施了制裁。

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