法广“一带一路”系列 （一）：夹在俄罗斯和中国之间的哈萨克斯坦

一带一路/中国/哈萨克斯坦/俄罗斯

“一带一路“是中国领导人习近平2012年9月7号在哈萨克斯坦首次宣布的项目。在该项目进行了十年之际，法广法语部推出了一系列实地报道，了解这个”世纪工程“宏大叙事背后的真实故事和对其所经之地的人文和环境带来的变化和影响。

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第一期就让我们随着法语部记者海克-斯密特前去哈萨克斯坦，在北部的俄罗斯熊和东方的中国巨龙之间，这个资源丰富的这个前苏联的卫星城国家如何应对新的地缘政治力量的变化？这个前苏联共和国至今仍受到其历史导师俄罗斯的影响，但乌克兰战争将哈萨克斯坦进一步推向中国的怀抱，中国觊觎其碳氢化合物及其地缘战略地位。

要了解一带一路，记者采访的自然是哈中边境的霍尔果斯经济特区、这是一个雄心勃勃的目标，力图把一片地球上最不宜居的不毛之地改造成或试图改造成“世界中心“。很显然，在这里，“没有做不到，只有想不到”， “人定胜天”就是主旋律。

霍尔果斯经济特区 （SEZ） 是一个坐落在哈萨克斯坦草原中部的巨大工业园区。正是在这里，在中国和哈萨克斯坦之间的边境，两国建立了铁路和公路交汇处，旨在成为世界贸易的十字路口，把中国和欧洲连接起来。

沙丘变平地 通向欧洲的起点

记者停车场里看到，数十辆闪闪发光的中国汽车并排停放，等待装上货运列车。他们将跨越数千公里穿越哈萨克斯坦，九天后抵达最终目的地：德国杜伊斯堡。

穿着橙色背心、头上戴着建筑头盔的赛尔古阿里 赛特卡兹纳（ Serguali Seitkazine ）告诉记者：“这里有 4500 公顷的土地可供投资者使用，其中 750 公顷已被占用。如果每天有1000辆汽车运到这里，70%将运往欧洲，20%运往俄罗斯，10%留在哈萨克斯坦。这是我们进入工业区的地方。这里正在建设工厂；目前有 12 家工厂正在建设中。但总共应该有42家工厂。在2014年之前，这里确实只有沙丘。但从那时起，我们把一切都夷为平地，并安装了所有的水、管道和电力设备。 ”

一家婴儿尿布卫生巾生产商、一家动物饲料制造商和其他 10 家工厂已经建成，另外 30 家工厂也即将成立。他乐观地表示，未来将会有一个国际机场，中国电子商务巨头阿里巴巴将从一个巨大的新配送仓库将货物运送到世界各地。

在中哈边境的霍尔果斯，中国和哈萨克斯坦庆祝两国友谊，宣传 "新丝绸之路"。 © Heike Schmidt/RFI

距离大海2500 公里的希望

如此宏大的计划犹如平地起高楼，因为这里的地理位置很难让人想到它有一天会有如此重要的经济战略价值。最近的海域距离这里有2500多公里。中国之所以选择了这个地区来实施习近平所说的 “世纪工程”—— “ 新丝绸之路 ”，目标十分明确：要开拓中国西部，将世界各地工厂生产的产品出口到国际市场。

现实与宏大目标之间还是有差距： 习近平宣布 “新丝绸之路”十年后， 霍尔果斯正在努力吸引跨国公司。尽管减税并向投资者免费提供土地，但 4,500 公顷土地中只有 700 公顷被占用。

但是，法裔摩洛哥人希查姆·贝尔马奇对前途充满信心，他是被公司，世界第三大港口运营商迪拜深度世界（Dubai Deep World）派往哈萨克斯坦的。

他说； “ 当霍尔果斯从地底冒出来时，物流界的许多专业人士并不相信，说这是一个疯狂的项目；但如今，它的主要用途是为该地区提供服务，霍尔果斯这是一个将载入史册的项目，而这仅仅是一个开始：我们将在中国的门口创建一个真正的、非常有活力的城市。”

这座新城市被称为努尔肯特，周围是广阔的沙原，夏季沙风肆虐，冬季气温降至-20 度。游乐区杂草丛生，石膏外墙已经褪色，看上去令人悲伤的木柴堆很难让你想住在那里。最终，将有 10 万人定居。但到目前为止，只有 4000 名铁路工人和海关官员。

Aïmane 和她的孙子们。图尔肯特新城目前居住着约 4500 名铁路工人，但在不久的将来，预计将有超过 10 万人居住在这里。 © Heike Schmidt/RFI

其中，来自哈萨克斯坦东部的艾玛娜，她和家人被雇主提供的稳定工资和住宿所吸引： “我们从 2013 年起就住在这里。我们在国家铁路公司工作。我丈夫是一名机械师，我负责管理工人休闲中心。我们在这里很开心。公司为我们提供免费住宿，冬天公寓里暖气充足。我们从东部来到这里，因为这里的生活条件更好。”

但对于艾玛娜和她的邻居们来说，这个偏僻角落唯一吸引人的地方就是大型跨境中哈免税中心，在这里主要可以买到中国制造的产品。

平地起高楼 戈壁滩里的深圳梦

在边境线上，要到另一边，中国那边去，需经过四个检查站和配备无数视频监控摄像头的围栏军事区后，一旦过去后，参观者被投射到一个非常奇怪且明显的中国宇宙中。

巨大的屏幕上播放着色彩鲜艳的口红的广告。在有空调的商店里，骆驼奶与阿玛尼包包并存。所有价格均以人民币显示。路易十三干邑白兰地的大巴卡拉水晶醒酒器售价24万元人民币，约合3万欧元。

站在哈萨克斯坦看过去，在地平线上，中国边境的一侧，三十层左右高的摩天大楼引人注目，仿佛北京决心在这片沙漠中建造一座像深圳或上海一样的大城市。

相比之下，而在哈萨克斯坦方面，这种大胆的想法似乎还遥不可及。投资部门负责人阿尤-林（Ayew Lim）解释说事实上，在哈萨克斯坦这边。大部分建筑都是由当地开发商建造的，我们仍在寻找投资者。有五个项目已经完工，但还有七个项目仍在进行中。另外还有其他十个项目还在开发阶段。

“中国制造” 从世界上最大的无水港 奔向世界

很难想象古代丝绸之路时期骆驼商队会途经这里。但几个世纪后的今天，地图上的这一个小点对中国同样具有至关重要的战略重要性。

哈萨克的商人哈其穆 -贝尔玛奇（Hicham Belmaachi）解释说：““霍尔果斯位于中国边境，是通往中亚的门户。因此，所有从中国开往哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国的火车，都要将货物运回这些国家。这些货物都必须经过这个入境点。然后，中国的基本想法是开发一条真正的通道，将中国和欧洲连接起来。因此，在这种情况下，必须经过一个叫哈萨克斯坦的大国。当然，还必须推动新基础设施的建设，使这些货物流动能够高效运行。”

他 2015 年抵达这里时，货运边境的集装箱数量约为 150000个单位。如今集装箱数量已接近 60 万个，因此，自这一基础设施开放和运行以来，货物量增长了四倍。

在从不接待乘客的阿腾科里站站，几十个集装箱在铁轨上一字排开，里面塞满了 "中国制造 "的产品。 © Heike Schmidt/RFI

霍尔果斯的阿腾科里站车站有着巨大的、隐隐约约的罗马风格的建筑，看不到乘客，数十个集装箱排列在铁轨上，里面装满了“ 中国制造”的产品。中国和欧洲之间的火车运输成本远高于船运，但仅需两周，而海运则需要两个月。列车满载出发，但在中国领导人习近平承诺造福所有人的“新丝绸之路”十年后，一些列车仍然空车返回。

哈其穆 贝尔玛奇解释说 “我们不能忘记，中国是世界工厂。因此，中国的出口和进口之间一直存在着不平衡。另一方面，越来越多的中国汽车制造商开始利用火车从德国或法国等地进口零部件、发动机或任何与汽车相关的产品。“

在世界上最大的无水港之一霍尔果斯港，铁路工人在巨大的龙门架上工作。这里的一切看起来都像一个港口，只不过周围既没有大海也没有河流。只是一片广阔的平原，不时有一个骑手在喂马。

“这里是经济特区的陆港。中国火车在这里卸货，然后将集装箱从较窄的中国铁路转运到较宽的哈萨克斯坦铁路。两者相差 85 毫米。这一操作大约需要 1 个小时，这里每天要卸下 16 列甚至 17 列火车——大流行之前，只有四列。所以是原来的四倍. 中国在疫情期间关闭了边境。公路运输被禁止。只允许火车通过 所以铁路价值提高了。我们可以在两周内将货物从中国西部运到德国杜伊斯堡。这比海运快得多，但价格稍贵。和飞机比，火车则要慢得多，但便宜得多。”

疫情给这个无水港带来了提振，中国航运巨头中远集团和另一家中国公司持有该港口 49% 的股份。 哈萨克的证实“ 疫情期间，在线商务经历了蓬勃发展，” 。当船舶达到最大运力时，有必要转向其他航线，而铁路部门则经历了飞速增长。»

乌克兰战争后重新洗牌

2022年俄罗斯入侵乌克兰的战争还重新分配了中亚的牌，让中国能够冲进俄罗斯衰弱留下的缺口。

哈萨克的商人哈其穆 贝尔玛奇说： “自战争以来，许多国际公司已撤出俄罗斯，主要航运公司也停止了在俄罗斯的停靠。所以我们必须彻底重新设计世界这个地区的物流，从那时起，哈萨克斯坦人、乌兹别克人和吉尔吉斯人就不再从俄罗斯进口而直接转向中国。”

尽管如此，俄罗斯仍然是哈萨克斯坦的主要供应国，当 2022 年骚乱震动该国时，总统托卡耶夫向他的历史盟友莫斯科寻求帮助。但自乌克兰战争以来，情况正在发生有利于中国的变化，中国正在扩大其在中亚的影响力。2022年，中哈贸易额增长了34%，超过过去30年的增幅。越来越多的货物运输已经绕过俄罗斯，经里海前往阿塞拜疆和土耳其。自 2023 年初以来，跨里海国际运输路线 (TITR) 的出口量几乎增加了两倍。这是哈萨克斯坦摆脱其历史盟友俄罗斯的一种方式。

但要摆脱俄罗斯并非如此简单，哈萨克非政府咨询组织风险评估小组主任政治学家多西姆·萨特帕耶夫（Dossym Satpaïev）说：“无法摆脱的是，哈萨克斯坦与俄罗斯有很长的边界线。大约 20% 的人口是俄罗斯裔。所以该国的的石油出口总是经过俄罗斯领土。此外，哈萨克斯坦部分地区依赖俄罗斯的电力供应。哈萨克斯坦还从俄罗斯获得天然气。因此，俄罗斯仍然可以对哈萨克斯坦施加压力。但另一方面，乌克兰战争为哈萨克斯坦提供了与莫斯科保持距离的良机。现在，哈萨克斯坦必须逐步、缓慢地寻求在地缘政治上与俄罗斯抗衡。”

战争和分裂，莫斯科对其前卫星国依然保持警惕。

在连接中国边境与哈萨克斯坦经济首都阿拉木图的新高速公路上，中国生产的风力涡轮机叶片正在运往欧洲的途中。 © Heike Schmidt/RFI

反华情绪

与此同时，中国数十亿美元的投资重新点燃了哈萨克社会两个世纪以来根深蒂固的反华情绪。

记者了解到，位于繁华的经济首都阿拉木图的圣母升天大教堂的东正教牧师最近被解职了。他曾站在乌克兰的立场上反对俄罗斯侵略者。“我们应该追随哪位圣徒？” 这是哈萨克斯坦的许多人都在问自己的问题。是否应该担心，在苏联的监护下生活之后，哈萨克斯坦会受到中国的监护？

异见人士阿布扎勒·多斯蒂亚尔（Abzal Dostiyar）对他的国家和中国之间的和解持悲观态度。这位托卡耶夫总统政权的反对者组织了多次反对中国投资的示威活动。

阿布扎勒·多斯蒂亚尔多次被捕入狱。他担心自己的国家在经历了苏联统治后落入中国的控制之下：“很明显，我们的政府与中国走得很近，尤其是在乌克兰战争爆发后。乌克兰很多人都在说，这场战争后，我们将是下一个受害者。因此，自战争开始以来，我国政府一直在发展与中国的关系。这是一个疯狂的步伐。这是一个巨大的威胁。“ 而且”当然，只有中国人从合作中受益。哈萨克斯坦对他们来说微不足道 。我们还积累了债务。政府甚至承诺将我们的土地分给外国人25年。我们都明白，这是为了中国人的利益，为了管理中国建造的 56 家工厂，他们把自己的工人带来了。在首都阿斯塔纳。他们修建了一条 36 公里长的大道。而为这项工程提供资金的贷款只提供给中国公司。 “

如果相信官方统计数据，哈萨克并没有被中国债务淹没，中国债务仅占 GDP 的 2%。但根据 美国智库AidData的数据，哈萨克斯坦实际上欠中国的国内生产总值超过10%，与刚果民主共和国、老挝或莫桑比克的水​​平相当。为了降低自身风险并保证投资，北京依靠所谓的“安哥拉模式”。这意味着，当哈萨克斯坦无法再用现金偿还债务时，它必须通过提供天然气、石油甚至铀来用自然资源偿还债务。

去年5月，习近平大张旗鼓地欢迎中亚国家领导人，在西安向他们承诺新的投资，并邀请他们 “搭乘中亚发展的快车，共创美好未来”时， 一些人感到害怕。

非政府组织国际法律倡议主席艾娜·肖曼巴耶娃 (Aïna Shormanbaeva) 指出： “因为乌克兰战争导致俄罗斯日益衰弱。因此，中国趁机对民主和公民社会实施一种反西方的疯狂行为。而新丝绸之路项目只会加强中国的影响力。中国依靠我们国家的腐败政权来获得影响力。”

相比之下，政治学家多西姆·萨特帕耶夫比较乐观。他相信，只要哈萨克斯坦警惕那些觊觎铀、天然气和石油以及哈萨克斯坦地缘战略地位的妖魔鬼怪，就能在不出现任何重大偏差的情况下取得成功。

但他也警告说： “俄罗斯和中国都是我们的威胁。俄罗斯是一个具有侵略性的邻国，而中国则是一个具有帝国主义野心的霸权经济大国。通过与俄罗斯熊保持距离。我们绝不能落入中国龙的魔爪，但底线是哈萨克斯坦对中国至关重要，尤其是自乌克兰战争以来，还有因为台湾周边的紧张局势。中国明白，如果那里发生军事冲突，那么陆路部分必须继续发挥作用，以取代丝绸之路的海路，因为海路将被封锁。”

如果我们相信这位学者的话，那么哈萨克斯坦在这场伟大的权力博弈中具有一些优势：自乌克兰战争以来尤其如此，而且还因为主要海上航线，台湾海峡的紧张局势日益加剧对全球贸易的潜在威胁。

因此，哈萨克斯坦手中握有对抗俄罗斯 "熊 "和中国 "龙 "的所有底牌。

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