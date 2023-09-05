金正恩女儿穿军服亮相军事活动引猜测 指造势“四代世袭”

朝鲜/金主爱

韩国关注朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》去年11月以来共发布了15篇关于朝鲜国务委员会委员长金正恩女儿金主爱（音）公开活动的报道，其中80%与军事活动有关。韩国统一部认为，朝鲜此举意在彰显军事政绩、引导军队忠诚。

广告 继续浏览后续

据韩联社今天报道称，金正恩之女金主爱去年11月18日随金正恩观摩“火星-17”型洲际弹道导弹（ICBM）试射，首次在官媒露面。此后，她又相继在朝鲜建军75周年纪念阅兵式（2月8日）、火星炮兵部队火力袭击训练（3月9日）、“火星-17”型洲际弹道导弹发射训练（3月16日）、核反击模拟综合战术训练（3月18日-19日）、“火星-18”型洲际弹道导弹发射训练（4月13日）、国家宇宙开发局现场指导（4月18日）、军事侦察卫星发射准备委员会工作指导（5月16日）时与其父同框亮相。

之后，金主爱三个多月未露面，并于上月27日陪同金正恩访问海军司令部。但与此相比，金主爱在社会、经济领域的活动中只公开亮相过3次。

据韩国统一部分析，《劳动新闻》共刊载107张金主爱的照片，其中头版图片7张、独照2张、中心位置照7张、金正恩随行照80张（75%）。

韩联社引述朝鲜问题专家认为，朝鲜领导层意在通过曝光金主爱为“四代世袭”造势，并借此最大限度地对国内外宣传各种军事力量。单从朝鲜国内的情况来看，此举意在利用金主爱传递“重视军事发展是为了下一代”的信息。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅