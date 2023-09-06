印度对普京习近平缺席G20称不足为奇

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印度外长苏杰生告诉ANI通讯社，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京缺席本周在新德里举行的G20峰会并不稀奇，且与印度无关。

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印度外长称习近平和普京缺席G20峰会并不为奇。印度外长苏杰生在今天播出的采访中表示，二十国集团国家的协调人正在谈判，以期达成共识，并在 9 月 9 日至 10 日于新德里举行的峰会上达成一项宣言。

据路透社今天的报道，当被问及普京和习近平是否因为对印度不满而缺席峰会时，他对ANI 表示：“不，不。我认为这与印度没有任何关系。”苏杰生称，“我认为无论他们做出什么决定，我的意思是他们自己最了解。但我根本不会按照你建议的方式看待此事。”

当被问及他们的缺席是否会影响峰会结束时达成共识并发表宣言时，苏杰生表示：“我们现在正在谈判……昨天的时间时，谈判还没有开始。”但他表示，G20 的期望值“非常高”，新德里面临着应对疫情、冲突、气候变化、债务和政治影响下的“非常困难的世界”的挑战。

路透社称对 ANI持有少数股权。

G20 峰会由世界 20 个主要经济体组成，G20领导人的目标是努力寻找世界上一些紧迫问题的解决方案。乌克兰战争造成的深刻地缘政治分歧正威胁G20的讨论进展。

但分析人士和官员表示，普京和习近平的缺席以及战争问题上的分歧意味着峰会很难就《领导人宣言》达成共识。美国总统拜登将集中精力改革世界银行，并敦促其他国家支持。据白宫周二表示，多边开发银行将在峰会期间增加对气候变化和基础设施项目的贷款。

日本首相岸田文雄表示，他希望讨论数字问题和粮食安全。印度表示正在讨论监管加密资产的全球框架。

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