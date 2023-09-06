李强替代习近平与会东盟 发声警告冷战

东盟

中国总理李强周三在印度尼西亚举行的东盟峰会上呼吁大国控制分歧，并警告东南亚的大国和领导人面临“新冷战”的风险。

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据法新社今天发自雅加达报道称，北京此前曾对美国旨在鼓励中国的邻国形成区域集团的政策表示担忧，例如四方联盟（美国、日本、澳大利亚和印度）或奥库斯军事联盟（澳大利亚、美国、英国）。 中国总理李强呼吁在日本首相岸田文雄、韩国总统尹锡悦和东南亚国家联盟领导人参加的东盟+3峰会上反对任何集团之间的对抗。

李强说：“国家之间可能因误解、利益竞争或外部干扰而产生分歧和争端。” 李强敦促，“为了控制这些争端，现在最重要的是不选边站队，反对集团之间的对抗，防止新的冷战。”

周二东盟领导人会议后，东盟组织周三在雅加达连续与中国、日本、韩国以及美国和加拿大举行多场峰会。报道称从而为大国向东盟十国集团施行拉拢或施压提供了机会。

美国副总统卡马拉·哈里斯此次替代拜登，中国总理李强替代习近平与会。

明天周四，雅加达将主办东亚峰会，预计将讨论重大地缘政治问题。包括俄罗斯和印度在内的 18 个国家首脑出席。

在与东盟领导人会面时，美国副总统贺锦丽感谢他们“对国际规则和标准以及地区安全的共同承诺”。

据信，中日领导人讨论了福岛核电站废水排放问题。 岸田文雄解释了日本的立场，并呼吁建立“建设性和稳定”的双边关系，而中国方面则坚持要求东京对这些令该地区国家担忧的问题，采取负责任的态度。

据一位出席中日会见的外交官表示，“会见气氛并不是一场紧张的讨论。”

据华盛顿方面称，韩国总统尹锡悦则要求他的合作伙伴拒绝与朝鲜进行任何潜在的包括军事在内的合作。消息称朝鲜正在与俄罗斯就军售问题进行谈判。

韩联社援引韩国领导人的话说：“任何与朝鲜建立军事合作的企图都会破坏国际社会的和平，必须立即停止。”

东盟峰会主办国印度尼西亚周二宣布，东盟国家不应充当大国的中间人，而华盛顿和北京继续在台湾、南海等问题上相互对立。俄罗斯入侵乌克兰问题上，国际间显而易见持续对立。

包括拉夫罗夫和哈里斯在内的圆桌会议预计将是自7月份雅加达东盟外长会议以来，有美国和俄罗斯在场的首次高层会议。

缅甸也是东盟会议的一个重要话题。周二，东南亚领导人强烈谴责缅甸针对平民的暴力和袭击事件，并直接指责军政府。

美国副总统哈里斯强调，华盛顿“将继续向缅甸政权施压，要求军政府结束可怕的暴力，释放所有被不公正拘留的人，并使缅甸恢复包容性民主的道路。”

据法新社，中国上周公布了一份新的官方地图，声称对南海大部分地区拥有主权，引发了几个东盟成员国的警惕。马来西亚、越南、菲律宾和日本已正式谴责这份文件。 根据周三发布的东盟轮值主席国声明，一些东盟领导人对南海的“填海造地严重活动及事件”表示担忧。

但该地区集团有成员主张避免直接与北京对抗。据国际事务专家阿列克修斯·杰马杜（Aleksius Jemadu）称：“我预计东盟会议关注经济仍是优先事项，领导人或将避免陷入新的中国地图等对抗性问题。”

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