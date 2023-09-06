法广“一带一路”系列（二）：马来西亚是重要过境点，但代价是什么？

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马来西亚是全球海上贸易的重要门户，特别是对中国而言。北京正在那里修建港口和铁路，以避免美国控制的马六甲海峡。这是“新丝绸之路”的首要理由。但马来西亚的利益在哪里呢？在政府迎来中国投资后，受中国项目影响的当地民众面临着缺乏透明度和精英腐败的困扰。

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法广法语部“一带一路”系列第二期中，跟随记者Clea Broadhurst 前去马来西亚。

在东南亚，马来西亚占有战略地位。马来西亚西部沿着马六甲海峡延伸，该海峡将该国与印度尼西亚分开。是连接欧洲、中东和亚洲海上贸易路线的必经通道。全球三分之一到一半的货物流经过该海峡。因此，马来西亚对于任何旨在促进该地区融入世界贸易的项目都至关重要。

吉隆坡思特雅大学 (UCSI University of Kuala Lumpur) 专门研究公司治理和金融发展的经济学家Liew Chee Yoong)表示：“ 它还有助于促进东盟国家之间以及东盟、中国和世界其他地区之间的贸易。 ” 这源于“新丝绸之路”项目带来的互联互通的增强。“ 考虑到东盟各国目前正在发生的情况，这些项目实际上将非常积极，甚至可能非常富有成果。 ”

每天有一千艘船只经过马六甲海峡 -——通过马来西亚运送货物可以节省数天时间。为了使货物能够更快速有效地从东海岸运输到西海岸，正在修建一条跨国铁路线，从而避开马六甲海峡。

新陆路航线

位于该国东海岸的关丹，是“新丝绸之路”上的重要城市，东海岸铁路线和车站建设工程开始了，目的是方便货物运输。

但这些项目并没有得到当地居民的一致同意。在关丹以北约五十公里处，罗卡玛尔（Rokamar）是一位面带微笑的老太太，她的房子坐落在一大片土地的中央，上面有鸡舍、建筑车间……一切都是她家人40年来建造的。 但都将化为乌有，为水泥路让路。

Rokamar在她家门口 © Clea Broadhurst/RFI

罗卡玛尔说：“ 从项目一开始我们就措手不及。负责人只是在事情敲定后才来到这里。所以我们什么都不能做了，我们必须接受上帝强加给我们的一切。我对我们被迫接受这些计划并被迫放弃我们的土地感到很生气。”

她的丈夫苏隆 (Sulung) 的皮肤因户外工作而饱经风霜，他希望将项目搬到几公里之外: “ 附近有数千平方公里的沼泽，他们可以在那里建造，”并不是我们反对进步，而是他们可以把铁路线移到沼泽地区，那里什么也没有。当他们来勘测测量时，他们告诉我们这是要修一条通往车站的道路。甚至不是在那里安装铁轨的问题，而是一条通向车站的通道问题 ！”

Rokamar 的儿子在屋后的建筑车间里。一切即将被拆除 © Clea Broadhurst/RFI

罗卡玛尔大声说出了村里每个人的悄悄想法，“ 对我来说，那些没有直接受到影响的人可以轻松谈论 ECRL 的好处。如果他们像我们一样受到沉重打击，他们就会知道必须改变生活中的一切是多么令人沮丧。”

什么样的补偿？

然而，这对夫妇是八个孩子的父母，比别人更幸运，因为他们至少有土地所有权契据，保证他们的损失得到最低限度的赔偿。

对于家住不到5公里的拉扎利Zakaria来说，情况并非如此：“ 他们说将得到一笔“象征性”金额，我将无法用它做太多事情......我无法用象征性金额重建我的房子！ 如果他们给予我适当的补偿，征地后我就可以把我家后面现在是沼泽的土地夷为平地，在那里建造我的新房子。如果他们只补偿我一点点，我就只能排干这片沼泽了。但我的钱不够盖房子。所以我想我会呆在那里，坐在地板上。我上诉了，但他们不再听我的，所以我别无选择。我希望能够重建我的房子，因为我不能再工作了，我已经老了。”

拉扎利（Razali）、扎卡里亚（Zakaria）和他们的儿子穆罕默德（Mohammad）住在距离关丹 50 公里的Kampung Cherating。 © Clea Broadhurst/RFI

他的妻子扎卡里亚一脸悲伤，面对无法控制的局面，充满了不解地说：“ 我的心并不平静，我们的房子，我们在那里住了很长时间。这就像种一棵树，当它结出果实时，有人来砍它。失去家园对我们来说很难，一切都在分崩离析。这是一生的牺牲。我们从小就靠打零工艰难维持生计，盖起这个房子。今天，我们已经接近生命的尽头，我们已经没有力气了。他们突然来了，摧毁了一切，这让我很难过。”

拉扎利家后面的土地是一片沼泽，他不可能在那里重建房屋 © Clea Broadhurst/RFI

他们的邻居万·扎伊纳布 (Wan Zainab) 在不远处经营一家商店。它也将被摧毁，为铁路建设让路。

“ 这很令人难过，因为我们已经在这里呆了这么久了。“我把架子拿了下来，现在大部分东西都在地板上，看起来并不多，”此时如果店面被拆了我就没有其他收入来源了。但我还是要经营生意，另谋出路。卖东西是我唯一会做的事，其他的我都不会。”

万·扎伊纳布试图说出她所遇到的问题。“ 我去了土地登记处。我们询问了无权土地的情况，他们说给予30%的补偿。如何用建筑物价值的30%进行重建？够吗？ »

持续扩大的项目

回到关丹，我们​​见到了当地社区的代表巴卡尔。她表示，中国投资的到来是个好消息，但令她担心的是位于关丹的马中关丹工业园。这一经济实体与中国的中马钦州工业园结为姐妹，开创了“两国两园”国际产能开发新模式。

“ 有点令人担忧的是，它正在扩张、扩张、扩张……现在正处于扩张的第三或第四阶段，”她说。园区规模如此之大，意味着我们越来越多的土地正在被中国政府觊觎。但其背后的现实却令人质疑和怀疑。为了什么？因为我们听说有传言说租约可能会从我们手中溜走，因为他们已经花了很多钱。 »

她指出，这会导致其他影响马来西亚人的问题。“ 他们不雇佣很多当地人：他们有自己的建筑，有所有从中国来这里工作的工人都住在那五栋楼里。因此，这不会创造就业机会，或者说很少。在里面，就像在中国一样。他们有使用人民币的自动售货机。有自己的超市。这里几乎就像一座中国城市。他们的工人不进城。只是被限制在里面。我们不知道里面发生了什么。我们希望有透明度。”

经济学家Liew Chee Yoong 对此观察并不感到惊讶。但他认为，最终，那些受这一发展影响的人最终会以更好的眼光看待它：“ 我认为我们必须考虑经济效益，我们必须制定长期计划。尽管全球经济存在不确定性，这种互联互通可以通过促进酒店、旅游、物流等行业带来许多经济效益。”

尽管有各种各样的观点和潜在的负面影响，经济学家认为利大于弊。他表示，从经济角度来看，参与该项目的许多国家都将受益匪浅。包括马来西亚。

马六甲，深海港口

关丹正在建设的铁路线将以首都吉隆坡为目的地。但它也将连接西海岸的另一个主要港口马六甲。

这个马来西亚最古老的港口经历了近 130 年的葡萄牙殖民，在其中心可以看到这个殖民时代的遗产。但在周围，引人注目的是废弃的建筑，城市郊区几乎到处都是在建的建筑工地。

简（化名）对此表示遗憾，因为她在一家华人马来西亚公司工作。她在马六甲长大，对她来说，这座城市的面貌完全改变了。她说：“ 如果你开车穿过城市的街区，你会看到废弃的建筑物。为什么不改建这些建筑呢？我们是一座历史名城。这座城市到处都是空的。没有人来这里定居。那么谁赚钱呢？与过去五年相比，前往马六甲的游客数量大幅下降。”

她不明白工作是如何组织的。“ 因为你有眼睛，你可以看到所有这些废弃的建筑。在这样的情况下，他们为什么还要挖呢？如果你真的想成长，你必须先填充并填补空白。 »

她最担心的是家乡身份的丧失。“ 这不再是马六甲了。现在到处都有华人商店。在一条街道上，大多数人不是自己国家的。有唐人街是好的。但现在大家都只说普通话。这是我意识到改变整个生态系统的原因之一就是语言。 ”

然而，经济学家Liew Chee Yoong认为，仅仅指责马六甲的中国投资者是不合理的。“ 我认为这些空荡荡的商店和许多建筑物更多是国家经济环境的结果，不仅是马六甲的情况，马来西亚其他州属的情况也是如此。” ”

在Liew Chee Yoong看来，这个特殊的责任也在于马六甲州政府。这不仅仅是中方的问题，而是整个项目如何实施以及哪些利益相关者首先需要沟通，他指出当地政府本来可以做得更好。“ 所以我不会把100%的责任归咎于中国人。是的，他们可能有一些责任，但我认为马六甲政府实际上可以介入，从早期阶段更好地管理该项目。在项目开始之前，他们应该对所有相关利益相关者进行调查。”

缺乏透明度

马六甲市的历史街区已成为唐人街。一切都是用汉子写的。无数的红色和黄色灯笼装饰着建筑物，这座城市最著名的景点之一是最古老的佛教寺庙青云亭（Cheng Hoon Teng），它位于一个以穆斯林为主的国家。此外，在查看地理位置的手机软件上，著名的Jonker Street –都写着汉字名“鸡场街”“

佛教寺庙 © Clea Broadhurst/RFI

在这里，我们见到了林，他是一名前当地记者，对马六甲的中国项目有着广泛的了解。和简一样，他对这座城市在没有适当规划的情况下发展得如此之快感到震惊。” 他感叹道。“ 公开的信息并不多， 他们并没有真正透露他们在做什么。他们说这是一个深水港，完全由一家中国公司——中国交通建设公司（CCCC）运营。 »

林继续说道：“ 那么还有谁参与其中呢？ ” 谁从合同中受益？“我们应该获得更多这方面的信息，”没有透明度。我们有信息，但非常有限。很多事情还没有完成。而有些项目干脆就被挡住了，半途而废了。此外，无论投资规模有多大，当地人都面临着与生活成本相关的问题：如果不将工资提高到足够的水平，就无法从项目中受益。然而，生活成本增加了，但工资却没有增加。在马六甲，生活水平仍然很低。”

林的担忧是：如果马来西亚经济出现问题怎么办？“ 斯里兰卡是一个最好的例子，说明如果不控制关键基础设施，事情可能会出错，”他比较道。他们正在这里建造一个深水港。如果我们走斯里兰卡的路会发生什么？如果出了问题我们真的能偿还吗？我们不想重蹈斯里兰卡的覆辙。我认为它不是唯一一个。巴基斯坦也有问题，阿富汗和其他一些中亚国家已经很难偿还中国的债务。 ”

位于马六甲历史中心的琼克街（Jonker Street） © Clea Broadhurst/RFI

然而，林指出，过去十年来，语气已经发生了变化。“ 中国对商业很严厉。胡锦涛领导下的情况大不相同，习近平上台后情况发生了变化。习近平现在底气十足，因为他拥有绝对的控制权。在胡锦涛的统治下，一切都还可以谈判，但在习近平的统治下，事情就非常非常不透明了。我们不知道他要做什么。谁知道呢，他甚至可能撤回投资。”

缺乏透明度的问题经常出现。经济学家Liew Chee Yoong认为，这反映了文化差异。“ 如果你在中国做生意，而不仅仅是在“一带一路”，中国人往往更注重建立贸易关系。而且，在中国，规则也不是很明确。这就是为什么提出这些透明度问题，我对此没有异议，我认为这部分是正确的。但如果您无法偿还贷款，那么您一开始就不应该取出贷款。我认为我们不应该把200%的责任归咎于中国自己。我认为有关国家在做出承诺之前必须正确管理自己的财政。一个国家必须在准备好的时候参与，这是最好的策略。但我们当然不能等太久，因为我们需要经济竞争力。 ”

对遗产的担忧

在该市的葡萄牙区，我们找到了马丁·塞西拉 (MartinTheseira)，他曾是一名渔民，正在与中国投资者侵占他的土地进行斗争。作为海洋爱好者，他向我们解释说，我们在港口看到的岛屿是人工的，它们是在短时间内从头开始创建的，有沙子和植被，同时等待在那里看到一些娱乐区一类东西。 ……

这些破坏了地平线的小岛给它带来了苦涩的味道。“ 激发这样的项目的动机是纯粹而简单的贪婪，” 当局允许这种建设是不负责任的，因为首先它是不可持续的。对环境和沿海社区造成的损害是不可逆转的。海洋生物学家告诉我们，这是一种独特的海洋多样性。我们的社区受到影响是因为我们的生活方式依赖于海洋。对于我们来说，海洋是我们的生命线。事实上，我们从第一天起就一直在战斗，而且现在仍然处于同样的情况。没有真正的改进，因为没有认真的承诺。 ”

Martin Theseira 在马六甲港的人工岛前。 © Clea Broadhurst/RFI

他最大的恐惧是他的社区、他的遗产和遗产的消失。“ 我认为这一切都会在未来十到二十年内消失。能否补偿社区失去出海通道的损失？不能。我们无法取代它。再多的金钱也无法弥补社区资源的损失。金钱并不是解决一切问题的补偿。 ”

马丁指出，其他地方的变化也很明显，这支持了他的论点。“ 我们看到该地区的变化以及与美国的紧张关系。中国人在南海问题上非常大胆。但我们真正能做什么呢？这些都是超级大国在炫耀自己的实力。 ”

然而，经济学家刘志勇指出，经济竞争无论是什么，都不是坏事。“ 如果我们谈论经济贸易、向其他国家扩张，更多的是中国向世界其他国家展示其软实力。这不是一个糟糕的动态。我们自己也在努力与世界其他地区进行经济接触，但中国比其他国家做得更早。如果你看看非洲国家，你会发现他们从中国在非洲的投资中受益匪浅。多年来，中国人的业务已扩展到肯尼亚、尼日利亚和坦桑尼亚。中国帮助其他国家发展经济，欧美也可以这样做，这没有错。

马来西亚没有人不知道中美之间正在进行的全球经济竞争。面对庞大且拥有大量现金储备的“新丝绸之路”项目，美国启动了其亚洲支柱。在印度-太平洋地区，华盛顿正在加强与包括马来西亚在内的数十个国家的经济伙伴关系。

采访报道：法广法文部记者 Clea Broadhurst

翻译：艾米

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