阿米尼周年祭日前 伊朗当局逮捕她的叔叔以震慑

伊朗/阿米尼

伊朗当局逮捕了马赫萨·阿米尼的一位叔叔，这位 22 岁的库尔德裔女孩因戴不符合规定的面纱被伊朗特有的道德警察逮捕，于 2023 年 9 月 16 日在拘留期间被死亡。人权组织指责伊朗政府在阿米尼逝世周年纪念日前加强镇压民众反抗。

阿米尼Mahsa Amini之死成为伊朗妇女追求自由与生命尊严的象征。 阿米尼的大幅头像在德黑兰展现。 2022年10月25日 资料照片

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伊朗去年狱中死去的阿米尼的叔叔在她忌日前几天被捕。据本台今天报道称，阿米尼 (Mahsa Amini) 因不遵守严格的着装规定而被道德警察逮捕，并于 2022 年 9 月 16 日报告死亡。她的死引发了伊朗长达数月的民众抗议以及伊朗当局暴力镇压。

据三个非政府组织的报道，她的叔叔之一、30 岁的萨法·埃利 (Safa Aeli) 于 9 月 5 日星期二在伊朗西部库尔德小镇萨吉兹 (Saqez) 的家中被捕。

据非政府组织 Hengaw 的 Shekhi Awyar 报告说，伊朗当局在马赫萨·阿米尼逝世周年纪念日前几天发动的加强版镇压绝非偶然。 伊朗政府军警在没有任何逮捕令的情况下使用武力逮捕了阿米尼的叔叔。 阿米尼遗属家人正面临威胁。

该非政府组织说，伊朗政府正在尽一切努力阻止她的家人及民众在她的墓前集会。 在阿米尼所埋葬墓地入口处，当局安装了摄像头来劝阻、吓唬人们。 当局希望避免在9月16日她的逝世周年纪念日发生任何示威活动，因为他们非常清楚这可能标志着新起义的开始。 因此，他们正在尽一切努力避免在伊朗这些库尔德地区举行集会，当局担心示威抗议可能会再次蔓延到其他城市。

阿米尼死后一年来，许多伊朗妇女通过拒绝佩戴头巾来反抗权力，戴面纱是伊朗伊斯兰共和国的社会规范支柱之一。 据活动人士称，当局镇压已导致数百人死亡，数千人被捕。 包括国际特赦组织在内的人权组织指责伊朗政府在马赫萨·阿米尼逝世周年纪念日前加强镇压。

据这些消息人士称，在抗议活动中被杀的抗议者的家人被逮捕并遭审问，当局迫使他们保持沉默。当局竭力阻止进一步的示威活动。 据这些消息来源称，穆罕默德·迈赫迪（Mohammad Mehdi）是最近几个月因与示威活动直接相关而被绞死的男子之一，他的父亲或在被捕者之列。

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