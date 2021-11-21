亚特兰大机场传枪响 走火酿祸一度关闭

（法新社亚特兰大20日电） 亚特兰大繁忙的国际机场，今天传出枪枝意外走火的事件，许多旅客惊慌寻找掩护，机场也一度因此短暂关闭。

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哈特斐德-杰克森亚特兰大国际机场（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）在推特（Twitter）上说：「这并非枪手行凶，只是机场发生枪枝走火的意外，旅客或工作人员均安，调查正在进行中。」

这宗意外并未传出伤亡。

机场一名发言人表示，在安检处有一个袋子里被发现有枪之际，意外就发生了。

机场联络处主任戈比尔（Andrew Gobeil）告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「当安检人员走过去、或是袋子的所有人走过去取枪时，枪意外击发了。」

戈比尔表示，枪意外击发，枪枝所有人「开溜了」。戈比尔强调，有关当局知道那名男子的身分。

根据CNN播出的影片，巨大的声响让人们边躲边跑，他们仓皇四逃时，撞翻了行李箱和红龙柱。

有些人躲进机场餐厅，甚至有人跑到停机坪上。

一名CNN记者搭乘的班机刚落地，她听到机长广播「有枪手正在行凶」，并告诉乘客，他们还无法获准下飞机。

事件约在当地时间下午1时30分发生，机场当天稍后已恢复运作。

美国乔治亚州（Georgia）一项备受争议的法案2014年通过，准许民众携带获许可的枪枝到机场、酒吧、学校和教堂等公共区域。

但在联邦的法律下，携带武器进入运输安全局（Transportation Security Administration）的检查区是违法的。

今天的事件，发生在1年中最繁忙周末之一。

© 2021 AFP