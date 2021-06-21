亚美尼亚国会选举 帕辛扬提前宣布胜选

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（法新社亚美尼亚首都叶里凡21日电） 亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）今天提前宣布赢得国会大选；亚美尼亚与亚塞拜然交战之后，他为化解政治危机，宣布提前举行这场选举。

但他最大对手、前总统柯查扬（Robert Kocharyan ）阵营随即挑战选举结果，并指控选举舞弊。

这场被视为两强相争的选战，46岁的帕辛扬与66岁的柯查扬选前都获得广大民众支持。

初步结果显示，帕辛扬所属政党在昨天的投票中囊括57%选票，大幅领先柯查扬阵营的19%。根据已完成的6成选区计票结果，还有另一政党拿到5%以上选票，可在国会取得席次。

帕辛扬今天清晨宣布：「亚美尼亚人给我们人民契约党（Civil Contract）领导国家的授权，也给了我领导国家、担任总理的授权。」

「我们已经知道我们在选举中赢得让人信服的胜利，我们会在国会拥有让人信服的多数。」他鼓励支持者今晚走上首都叶里凡（Yerevan）的主要广场。

帕辛扬在仅3成选区完成计票之后就宣布胜选，柯查扬阵营表示，不会承认帕辛扬的提前宣布胜选。

柯查扬阵营表示：「投票所的数百个迹象证明有组织性与计画性的伪造情事，那是不被信任的重大理由。」他们说，不会「承认」这个结果，除非这些「违规」经过调查。

昨天晚间检方表示收到319个违规通报，并已展开6 项刑事调查，全部都是有关选战期间买票指控。

这场选举备受苏联时期老大哥俄罗斯以及亚塞拜然和土耳其密切关注。亚美尼亚去年为了纳戈尔诺．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh, 纳卡区）而与亚塞拜然爆发战争，在这场为期6周的冲突中，土耳其支持亚塞拜然。

© 2021 AFP