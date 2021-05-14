亚美尼亚总理控亚塞拜然入侵 紧张情势升高

广告 继续浏览后续

（法新社亚美尼亚叶里凡13日电） 亚美尼亚代理总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）今天指控亚塞拜然军队越过南部边界，试图声索领土主权，这两个宿敌的紧急情势再度升高。

去年，亚美尼亚与亚塞拜然在纳戈尔诺．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地区爆发战争。这场历时6周的冲突夺走约6000条人命，是在亚美尼亚让出掌控数十年的一大片领土才终结。

今天凌晨，帕辛扬召开紧急安全会议，并指控亚塞拜然再度违法。

帕辛扬说，亚塞拜然的军队挺进亚美尼亚南部超过3公里，试图「包围」横跨两国的塞利湖（Lake Sev Lich）。

帕辛扬说：「这是对亚美尼亚共和国领土主权的侵犯。这是颠覆性渗透行为。」

他说，亚美尼亚军人采取「适当的战术动作」因应，但强调最新紧张局势应透过谈判解决。

亚塞拜然外交部称帕辛扬的说法具挑衅意味，说亚美尼亚的「边界军队进驻属于亚塞拜然的土地，在拉钦（Lachin）与克尔巴贾尔区（Kalbajar）」。

亚塞拜然外交部深夜发表声明说，亚美尼亚发表具挑衅意味的声明令人震惊。亚塞拜然外交部说：「亚塞拜然致力于化解区域紧张情势，并敦促有关各方往这个方向采取行动。」

© 2021 AFP