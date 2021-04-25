亚美尼亚总理请辞 提前举行国会选举

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（法新社亚美尼亚叶里凡25日电） 亚美尼亚总理帕辛扬今天宣布辞职，但仍担任看守内阁领导人，他的做法为6月20日举行国会选举奠定基础，希望能平息拖延已久的政治危机。

帕辛扬（Nikol Pashinyan）自去年11月与亚塞拜然签署由俄罗斯斡旋达成的和平协议以来，一直面临要他下台的呼声。这项协议结束这两个宿敌间争夺引发争议的纳戈尔诺．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，纳卡区）地区控制权的战争。

帕辛扬在脸书上宣布，「我今天辞去总理职务」，并且将在6月20日提前举行选举。

他说：「我把亚美尼亚公民赋予我的权力交还给他们，让他们透过自由公正的选举决定政府的命运。」

在帕辛扬辞职后，他的所有内阁成员都按照亚美尼亚法律的要求递交辞呈。

帕辛扬说，他将在国会大选前继续履行临时政府领导人职责，并将以总理候选人身分参选。

就在帕辛扬辞职前一天，美国总统拜登承认亚美尼亚人在第一次世界大战期间遭鄂图曼土耳其帝国屠杀的悲剧为「种族灭绝」。这项具有里程碑意义的举动受到帕辛扬的称赞和土耳其盟友亚塞拜然的谴责。

前苏联共和国亚美尼亚在惨败给亚塞拜然后陷入政治危机，亚塞拜然在冲突期间得到土耳其支持。

© 2021 AFP